Πολλοί υποψήφιοι βγαίνουν από την αίθουσα εξετάσεων με τη σκέψη ότι «τα χάλασα», «έχασα τη σχολή που ήθελα» ή «όλη η προσπάθεια πήγε χαμένη».

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν για χιλιάδες μαθητές μια από τις πιο απαιτητικές και αγχωτικές περιόδους της σχολικής τους ζωής. Είναι φυσιολογικό, μετά από μια δύσκολη εξεταστική μέρα ή μια επίδοση που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, να κυριαρχούν συναισθήματα απογοήτευσης, άγχους και αβεβαιότητας. Πολλοί υποψήφιοι βγαίνουν από την αίθουσα εξετάσεων με τη σκέψη ότι «τα χάλασα», «έχασα τη σχολή που ήθελα» ή «όλη η προσπάθεια πήγε χαμένη».

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εικόνα που έχει ένας μαθητής αμέσως μετά την εξέταση δεν είναι πάντοτε αντικειμενική. Συχνά η ένταση της στιγμής, η κούραση και η σύγκριση με συμμαθητές ή φροντιστηριακές λύσεις δημιουργούν μια αίσθηση αποτυχίας μεγαλύτερη από την πραγματική. Άλλωστε, οι Πανελλήνιες δεν κρίνονται από ένα μόνο ερώτημα ή ένα μόνο μάθημα, αλλά από το συνολικό αποτέλεσμα όλων των εξετάσεων.

Η κακή ψυχολογία μετά από ένα δύσκολο μάθημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση στα επόμενα. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να μην εγκλωβίζονται σε λάθη που πιθανόν έκαναν και να μη σπαταλούν πολύτιμη ενέργεια αναλύοντας ξανά και ξανά το γραπτό τους. Το σημαντικότερο είναι να στρέψουν την προσοχή τους στο επόμενο μάθημα και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους στον τελικό στόχο.

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Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης συμβουλεύει πάντα τους υποψηφίους ότι «Μετά το πέρας της εξέτασης μη δείτε τις απαντήσεις του διαγωνίσματος. Η σύγκριση ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπετε μπροστά σας και σε αυτό που θυμάστε ότι γράψατε είναι άνιση. Μπορεί να γεμίσετε αμφιβολίες γι’ αυτά που γράψατε και να πέσει το ηθικό σας. Μας ενδιαφέρει το επόμενο μάθημα και όχι το προηγούμενο. Σκεφτείτε αυτό που μονότονα επαναλαμβάνουν όλοι οι αθλητές: «Βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά.» Αυτή η μονότονη δήλωση δείχνει αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην κοιτάτε πίσω, μόνο μπροστά. Σκεφτείτε το επόμενο μάθημα. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Απολογισμό θα κάνετε στο τέλος των εξετάσεων.»

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Γιατί οι γονείς πρέπει να είναι συνοδοιπόροι και όχι κριτές

Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Η στήριξη, η κατανόηση και η αποδοχή είναι πολύ πιο χρήσιμες από την κριτική ή την πίεση. Ένας μαθητής που αισθάνεται ότι απογοήτευσε τον εαυτό του έχει ανάγκη από ενθάρρυνση και ψυχραιμία, όχι από επιπλέον βάρος. Το πρώτο μήνυμα που χρειάζεται να λάβει ο μαθητής είναι ότι η αγάπη και η αποδοχή της οικογένειας δεν εξαρτώνται από βαθμούς, μόρια ή την εισαγωγή σε μια συγκεκριμένη σχολή. Παράλληλα, είναι σημαντικό να δοθεί στον νέο ο απαραίτητος χρόνος και χώρος ώστε να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του, είτε αυτά είναι απογοήτευση, θυμός, στενοχώρια ή αβεβαιότητα για το μέλλον. Η ενεργητική ακρόαση και η αποφυγή κριτικής βοηθούν τον έφηβο να επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά όσα βιώνει. Η ενεργή συναισθηματική υποστήριξη των γονέων ενισχύει σημαντικά την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων μετά από ακαδημαϊκές αποτυχίες, βοηθώντας τους να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στα επόμενα βήματα της ζωής τους.

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Το σημαντικό είναι οι μαθητές να θυμούνται ότι μια κακή ημέρα ή ένα δύσκολο μάθημα δεν ακυρώνει χρόνια προσπάθειας. Οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι ο τελικός προορισμός. Η ψυχραιμία, η επιμονή και η ικανότητα να συνεχίζει κανείς μετά από μια απογοήτευση αποτελούν δεξιότητες που θα αποδειχθούν πολύτιμες πολύ πέρα από τις Πανελλήνιες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι οι εξετάσεις μπορεί να κρίνουν μια στιγμή, αλλά δεν καθορίζουν ολόκληρη τη ζωή. Το επόμενο μάθημα, η επόμενη προσπάθεια και η επόμενη ευκαιρία είναι πάντα πιο σημαντικά από ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν το αναμενόμενο.