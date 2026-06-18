Οι οδηγίες για την σημερινή εξέταση στο Γραμμικό Σχέδιο, όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Μετά την εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο, τη σκυτάλη των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026 παίρνουν οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Γραμμικό Σχέδιο, ένα μάθημα καθοριστικής σημασίας για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές και άλλα τμήματα που απαιτούν εξέταση σχεδίου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης, υπενθυμίζοντας στους υποψηφίους τα υλικά που επιτρέπονται, εκείνα που απαγορεύονται, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να έχουν μαζί τους. Η διάρκεια εξέτασης στο Γραμμικό Σχέδιο είναι έξι ώρες, δίνοντας στους υποψηφίους τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των σχεδιαστικών θεμάτων. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα εγκαίρως, καθώς για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 π.μ. η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 08:00 π.μ.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στο Γραμμικό Σχέδιο

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ

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Πανελλήνιες 2026 Ειδικά Μαθήματα: Πώς θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφιοι στο Γραμμικό Σχέδιο

Για την εξέταση παρέχεται ειδικό χαρτί σχεδίασης με εξωτερικές διαστάσεις 50 x 70 εκατοστά και επιφάνεια σχεδίασης 50 x 58 εκατοστά. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «Τ», καθώς και όλα τα απαραίτητα όργανα σχεδίασης, όπως τρίγωνα, κοινό υποδεκάμετρο, διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχες, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα ή καμπάνα και πρόχειρο χαρτί σχεδίασης.

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Επιπλέον, επιτρέπεται η χρήση μολυβιών διαφορετικής σκληρότητας, πενάκων μαύρης μελάνης, ραπιδογράφων και μαρκαδορακίων για τη σχεδίαση γραμμών διαφορετικού πάχους. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικό φακό.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι, είτε η τελική σχεδίαση γίνει με μολύβι είτε με μελάνη, θα πρέπει να αποδίδονται σωστά οι διαβαθμίσεις πάχους και έντασης των γραμμών, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής σχεδίασης και την κλίμακα του σχεδίου. Αντίθετα, απαγορεύεται η χρήση ειδικών βοηθητικών συστημάτων σχεδίασης, όπως στένσιλ, ζελατίνες, αυτοκόλλητα γράμματα, φύλλα ράστερ (λετρασέτ), κλιμακόμετρα, μοιρογνωμόνια, αριθμομηχανές και κάθε άλλο μέσο που μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται με τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία των Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλαδικές 2026.