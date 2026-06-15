Οι εκτιμήσεις δεν αναφέρονται σε «πανωλεθρία» αλλά σε στοχευμένη πτώση λόγω απαιτητικών μαθημάτων, που «κατεβάζουν» τις πολύ υψηλές βαθμολογίες και άρα και τις Βάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 σκιαγραφούν μια χρονιά με έντονο ενδιαφέρον με την γενική εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής να δείχνει ότι αναμένεται να κινηθούν κατά κανόνα πτωτικά στα περισσότερα επιστημονικά πεδία, χωρίς όμως να λείπουν οι επιμέρους εξαιρέσεις και οι αυξομειώσεις ανά σχολή, ανάλογα με τη ζήτηση και τη δυσκολία των μαθημάτων.

Ο προέδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννη Βαφειαδάκη αποκρυσταλλώνει τα πρώτα βαθμολογικά δεδομένα που έχουν γνωστοποιηθεί κυρίως από τα βαθμολογικά κέντρα. Κεντρικό στοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη φετινή εικόνα είναι η δυσκολία συγκεκριμένων βασικών μαθημάτων, τα οποία λειτουργούν ως «ρυθμιστές» των υψηλών βαθμολογιών. Τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία αναδεικνύονται σε μαθήματα-κλειδιά, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερες επιδόσεις σε σημαντικό ποσοστό υποψηφίων. Σε αυτά προστίθενται η Χημεία και η Πληροφορική, τα οποία επίσης φαίνεται να έχουν αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, συμβάλλοντας στη γενικότερη πίεση προς τα κάτω.

Αντίθετα, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παρουσιάζει μια πιο σταθερή εικόνα σε σχέση με πέρυσι, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στις βαθμολογίες. Ωστόσο, η σταθερότητα αυτή δεν φαίνεται να επαρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες που καταγράφονται στα υπόλοιπα βασικά μαθήματα, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα των επιδόσεων να παραμένει πιο «συγκρατημένη» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

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Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών), η κατάσταση διαμορφώνεται κυρίως από τη δυσκολία στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία. Τα Αρχαία χαρακτηρίζονται ως πιο απαιτητικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν αρκούσε μόνο η γνώση του σχολικού βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση εννοιών, γεγονός που δυσκόλεψε πολλούς υποψηφίους. Η Ιστορία, με την εκτενή ύλη και τις απαιτήσεις σε λεπτομέρεια, φαίνεται επίσης να έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά για υψηλές επιδόσεις. Ως αποτέλεσμα, οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου, όπως οι Νομικές, αναμένεται να δεχθούν πτωτική πίεση στις βάσεις τους, με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις από τμήμα σε τμήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικών Σπουδών), τα Μαθηματικά και η Χημεία αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις. Τα θέματα των Μαθηματικών χαρακτηρίζονται από διαβαθμισμένη δυσκολία και απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη, καθώς και καλή αφομοίωση της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί υποψήφιοι να περιοριστούν σε μέτριες επιδόσεις. Παράλληλα, στη Χημεία, η ύπαρξη λεπτομερειών και απαιτητικών ερωτημάτων αύξησε τον βαθμό δυσκολίας, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση. Η συνολική εικόνα οδηγεί σε εκτίμηση πτωτικής πορείας των βάσεων, κυρίως στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές, ενώ οι μεσαίες σχολές ενδέχεται να εμφανίσουν πιο σταθερή ή μικτή εικόνα.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστημών Υγείας), η Βιολογία και η Χημεία φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Η Βιολογία, ειδικά σε συγκεκριμένα θέματα που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και βαθιά κατανόηση εννοιών, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητική, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει σημαντικό αριθμό υποψηφίων. Το γεγονός αυτό αναμένεται να μειώσει τις πολύ υψηλές βαθμολογίες που συνήθως «ανεβάζουν» τις βάσεις των Ιατρικών και συναφών σχολών. Αντίστοιχα, και η Χημεία συνέβαλε στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύοντας την πτωτική πίεση στο πεδίο.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής), τα Μαθηματικά και η Πληροφορική αποτελούν τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων. Η δυσκολία στα Μαθηματικά φαίνεται να έχει οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό μεσαίων βαθμολογιών, ενώ η Πληροφορική λειτούργησε επίσης ως παράγοντας διαφοροποίησης, ιδιαίτερα για τους υποψηφίους που στόχευαν σε υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές. Ως εκ τούτου, αναμένεται πτώση κυρίως στις κορυφαίες σχολές του πεδίου, ενώ οι μεσαίες σχολές ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις ανάλογα με τη ζήτηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj60p0cyx1m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνολικά, η φετινή εικόνα των Πανελληνίων δεν χαρακτηρίζεται από μια ομοιόμορφη και καθολική πτώση, αλλά από μια πιο σύνθετη και διαφοροποιημένη κατάσταση. Παρά τις επιμέρους πτωτικές τάσεις, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση για όλες τις σχολές. Οι μεσαίες και χαμηλότερες σχολές αναμένεται να εμφανίσουν πιο μικτές εικόνες, με αυξομειώσεις που θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση, τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο και τη γενικότερη κατανομή των βαθμολογιών.