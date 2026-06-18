Αντίθετα με το τεστ επαγωγικού συλλογισμού (inductive), όπου ψάχνεις να βρεις μοτίβα σε σχήματα, το παραγωγικό τεστ (deductive) αξιολογεί την ικανότητά σου να παίρνεις γενικούς κανόνες ή διάσπαρτα δεδομένα και να καταλήγεις σε ένα λογικά βέβαιο συμπέρασμα.

Η βασική αρχή της παραγωγικής λογικής είναι: αν οι υποθέσεις ή δεδομένα είναι αληθή, τότε και το συμπέρασμα πρέπει να είναι 100% αληθές.

Στην κατηγορία παραγωγικών συλλογισμών που θα συναντήσουμε σήμερα, ο υποψήφιος το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει είναι η μετάφραση του λεκτικού κειμένου σε σύμβολα ή σχέσεις πριν καν σκεφτεί λύση.

Φράσεις όπως «πριν από», «μετά», «αργότερα από», «δεν είναι πρώτος» πρέπει αυτόματα να μετατρέπονται σε απλή συμβολική μορφή (π.χ. Α < Β σημαίνει ότι ο Α φτάνει πριν από τον Β). Όσοι προσπαθούν να κρατήσουν όλες τις σχέσεις στο μυαλό τους χάνουν χρόνο και κάνουν λάθη, ειδικά όταν το πρόβλημα έχει τρεις ή περισσότερες συνθήκες.

Όταν η ερώτηση ζητά τι «πρέπει να είναι αληθινό», ο υποψήφιος χρειάζεται να βρει την πρόταση που επιβιώνει σε όλα τα πιθανά σενάρια, οπότε η σωστή τακτική είναι να ψάξει να καταρρίψει κάθε επιλογή μέχρι να μείνει μόνο μία που δεν καταρρίπτεται.

Όταν η ερώτηση ζητά τι «δεν μπορεί να είναι αληθινό», η τακτική αντιστρέφεται: ο υποψήφιος προσπαθεί να κατασκευάσει ένα έγκυρο σενάριο που επιβεβαιώνει κάθε πρόταση, και η μοναδική που αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια κατασκευής είναι η απάντηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο υποψήφιος πρέπει συνέχεια να αναρωτιέται «αυτό προκύπτει από τους κανόνες που μου δόθηκαν ή απλά μου φαίνεται πιθανό;» και να απαντά αποκλειστικά με βάση τον πρώτο συλλογισμό.

Ας δούμε αναλυτικά το σκεπτικό βήμα-βήμα για να καταλάβεις πώς καταλήγουμε στην σωστή επιλογή απάντησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποκλεισμού και της λογικής διάταξης.

Τα δεδομένα μας είναι 4 χρονικές ζώνες (1 μ.μ., 2 μ.μ., 3 μ.μ., 4 μ.μ.). Οι περιορισμοί μας είναι: ομάδα πωλήσεων όχι πρώτη, η ομάδα μηχανικών μετά τις πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό μετά την παραγωγή.

Σενάριο 1ο :Αφού οι πωλήσεις δεν είναι πρώτες (περιορισμός 1ος) και πρέπει να είναι πριν τους μηχανικούς (περιορισμός 2ος), οι πωλήσεις δεν μπορούν να είναι ούτε τελευταίες, επομένως μπορούν να είναι είτε στις 2 μ.μ. είτε στις 3 μ.μ.

Σενάριο 2ο : Αν οι πωλήσεις μπουν στις 3 μ.μ. τότε αναγκαστικά οι μηχανικοί (που είναι μετά) θα πρέπει να μπουν στις 4 μ.μ. Αυτό μας αφήνει ελεύθερες τις θέσεις 1 μ.μ. και 2 μ.μ. για την παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό. Επειδή η παραγωγή είναι πριν το ανθρώπινο δυναμικό (περιορισμός 3ος), η παραγωγή θα πάει πρώτη.

Σενάριο 3ο : Αν οι πωλήσεις μπουν στις 2 μ.μ. τότε αναγκαστικά οι μηχανικοί θα είναι είτε στις 3 μ.μ. είτε στις 4 μ.μ.. Αν είναι οι μηχανικοί στις 4 μ.μ. τότε για τις θέσεις 1 μ.μ. και 3 μ.μ. πρέπει να μπουν παραγωγή και ανθρώπινο δυναμικό, που είναι εντάξει αυτό με τον 3ο περιορισμό. Αν οι μηχανικοί μπουν στις 3 μ.μ. τότε για τις θέσεις 1 μ.μ. και 4 μ.μ. είναι πάλι έγκυρος ο 3ος περιορισμός για παραγωγή και ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε τρία όπου η παραγωγή είναι πρώτη, μετά ακολουθούν είτε οι πωλήσεις είτε το ανθρώπινο δυναμικό, κατόπιν είτε οι πωλήσεις είτε το ανθρώπινο δυναμικό είτε οι μηχανικοί και τελευταίοι είτε οι μηχανικοί είτε το ανθρώπινο δυναμικό.

Ας ελέγξουμε τώρα τις προτάσεις που έχουμε:

Η ομάδα παραγωγής συνεδριάζει πριν από την ομάδα μηχανικών (ισχύει και στα τρία σενάρια)

Το τμήμα ανθρώπινο δυναμικού συνεδριάζει τελευταίο (δεν ισχύει σε όλα τα σενάρια)

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού συνεδριάζει στις 3 μ.μ. (δεν ισχύει μπορεί μόνο 2 μ.μ. και 4 μ.μ.)

Η ομάδα μηχανικών συνεδριάζει στις 2 μ.μ. (δεν ισχύει καθώς οι μηχανικοί είναι πάντα μετά τις πωλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι πρώτες οπότε οι μηχανικοί δεν μπορούν να είναι δεύτεροι)

Η ομάδα πωλήσεων συνεδριάζει πριν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (δεν ισχύει πάντα)

Παράδειγμα 2ο

Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε 5 ώρες άφιξης (8:00, 8:05, 8:10, 8:15 και 8:20). Οι περιορισμοί μας είναι πολύ απλοί: Η Έμιλι φτάνει πριν από τον Όλιβερ (Έμιλι < Όλιβερ) και η Παναγιώτα φτάνει πριν από τη Νατάσσα (Παναγιώτα < Νατάσσα).

Αν ο Ολύμπιος έφτανε στις 8:00 π.μ. θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει στο γραφείο εκείνη την ημέρα. Όμως, ο πρώτος περιορισμός μας λέει ρητά ότι η Έμιλι φτάνει πριν από τον Ολύμπιο. Αν ο Ολύμπιος φτάσει πρώτος (στις 8:00), είναι αδύνατον να έχει φτάσει κάποιος άλλος πριν από αυτόν, καθώς δεν υπάρχει νωρίτερη ώρα.

Επομένως, ο Ολύμπιος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει στις 8:00 π.μ. (η νωρίτερη ώρα που θα μπορούσε να φτάσει είναι στις 8:05 π.μ. αν η Έμιλι έφτανε στις 8:00).

Πάμε τώρα να δούμε όλες τις δηλώσεις μία προς μία να δούμε αν είναι αληθινές ή όχι:

Ο Νίκος είναι ο τελευταίος που φτάνει (αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. Έμιλι 8:00, Ολύμπιος 8:05, Παναγιώτα 8:10, Νατάσσα 8:15 και Νίκος 8:20)

Η Νατάσσα φτάνει στις 8:15 π.μ. (μπορεί να συμβεί)

Ο Ολύμπιος φτάνει στις 8:00 π.μ. (αυτό δεν μπορεί να συμβεί καθώς δεν θα μπορούσε η Έμιλι να φτάσει πριν από εκείνον)

Η Παναγιώτα και η Έμιλι φτάνουν και οι δύο μετά τις 8:00 π.μ. (μπορεί να συμβεί αν στις 8:00 φτάσει ο Νίκος)

Η Έμιλι φτάνει μετά τον Νίκο (μπορεί να συμβεί στο σενάριο που ο Νίκο φτάνει πρώτος)