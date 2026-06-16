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Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που φέρνει νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), καλύπτοντας συνολικά 20 διαφορετικές ειδικότητες σε 14 περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη συγκαταλέγονται θέσεις για ΠΕ Γεωπόνους, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, καθώς και ΠΕ Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Σε επίπεδο ΤΕ προβλέπονται θέσεις για Γραφικών Τεχνών, Διοικητικού Λογιστικού, Πληροφορικής, Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς, καθώς και Μηχανικούς Έργων Υποδομής ή Ηλεκτρολόγους.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός θέσεων αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδικότητες όπως Διοικητικού Λογιστικού, Γραφικών Τεχνών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων – Συντηρητών, Ηλεκτροσυγκολλητών, Τεχνιτών Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Υδρονομέων Καταμετρητών, Επιμελητών – Κλητήρων, Εισπρακτόρων – Βοηθητικού Προσωπικού και Χειριστών Μηχανημάτων JCB.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων οι Σέρρες, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία, ο Έβρος, το Ηράκλειο, η Καρδίτσα, η Αθήνα, η Ξάνθη, ο Πειραιάς, η Καστοριά, η Θεσσαλονίκη, η Φθιώτιδα, τα Χανιά και η Λευκάδα.

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Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται να ακολουθήσει η ανακοίνωση των προθεσμιών για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και των αναλυτικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε ειδικότητα.

Η κατανομή των θέσεων εργασίας