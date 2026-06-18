Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία πριν καν μπει το καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Τις δύσκολες μέρες που βιώνει η Γαλλία εξαιτίας του κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη ανέδειξε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, με ανάρτησή του στα social media.

Την Πέμπτη (18/06) καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθώς σε πολλές περιοχές της δυτικής Γαλλίας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 38°C

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Montmorillon, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 39,8°C, ενώ ακόμη και στο Παρίσι οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 38°C, επίπεδα ιδιαίτερα ασυνήθιστα για τα μέσα Ιουνίου.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France προειδοποιεί ότι η θερμή αέρια μάζα που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετές ακόμη ημέρες. Η πρώτη κορύφωση του φαινομένου αναμένεται από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, με αρκετές περιοχές να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40°C.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0BcXmhvy7Ne5tPauyPjR1szcTG7ueFGssLPm4AXYWdMhfBTyhwwb9gMFetrwnKiFRl}

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Παράλληλα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, δυσχεραίνοντας την ανακούφιση των κατοίκων από τη ζέστη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά την πρώτη φάση του καύσωνα αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερο θερμό επεισόδιο.

Η Météo-France χαρακτηρίζει την τρέχουσα θερμή εισβολή ως μία από τις πιο ισχυρές και πρώιμες των τελευταίων ετών για την εποχή, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα του Ιουνίου.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με υποκείμενα νοσήματα, αλλά και σε όσους εργάζονται ή παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε εξωτερικούς χώρους.