Ο δήμος του Παρισιού έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 1.300 δωρεάν δημόσιες βρύσες, ενώ περισσότερα από 1.500 τοπικά καταστήματα θα γεμίζουν δωρεάν τα προσωπικά μπουκάλια νερού των πολιτών.

Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού λόγω έντονου καύσωνα βρίσκεται η Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, όπως το κλείσιμο σχολείων σε ευάλωτες περιοχές και την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε εξωτερικούς χώρους και δημόσιες εκδηλώσεις.

Η απόφαση έρχεται καθώς η χώρα αντιμετωπίζει θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 40–41 βαθμούς Κελσίου, με τις υγειονομικές αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες.

Έκτακτα μέτρα σε σχολεία και δημόσιους χώρους

Στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής προστασίας, σχολικές μονάδες σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα ζέστης οδηγούνται σε προσωρινό κλείσιμο ή περιορισμένη λειτουργία, προκειμένου να προστατευθούν οι μαθητές από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Παράλληλα, σε ζώνες υψηλού κινδύνου έχει αποφασιστεί περιορισμός ή και απαγόρευση της υπαίθριας κατανάλωσης αλκοόλ, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις με μεγάλο συνωστισμό, όπου η αφυδάτωση και η θερμική εξάντληση μπορούν να επιδεινωθούν σημαντικά.

Η Γιορτή της Μουσικής της Κυριακής είναι ένας πανεθνικός εορτασμός του θερινού ηλιοστασίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, κατά τον οποίο μουσικοί κατακλύζουν τους δρόμους με δωρεάν εμφανίσεις και οι πολίτες διασκεδάζουν μέχρι τη νύχτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το φετινό φεστιβάλ, ωστόσο, φαίνεται να ανησυχεί τις τοπικές Αρχές λόγω της ζέστης, ειδικά στο Παρίσι, τη Λυών και άλλες μεγάλες πόλεις.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρντ (Catherine Pégard), απηύθυνε έκκληση για «άκρα επαγρύπνηση» και δήλωσε ότι εναπόκειται στις τοπικές αρχές να αποφασίσουν εάν οι εκδηλώσεις πρέπει να ακυρωθούν ή να πραγματοποιηθούν με τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Οι περισσότερες αρχές επέλεξαν το δεύτερο.

Αρκετές πόλεις ακύρωσαν τις παραστάσεις πριν από τις 7 μ.μ. ή τις μετέφεραν σε εσωτερικούς χώρους ενώ άλλες επέβαλαν περιορισμούς, με την κατανάλωση αλκοόλ να απαγορεύεται στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους σε περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Στην πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται υπό κόκκινη προειδοποίηση, τα πιο δυνατά ποτά (μπίρες με υψηλό αλκοόλ, ενισχυμένοι οίνοι και αποστάγματα) έχουν απαγορευτεί κατά μήκος των οχθών του Σηκουάνα και του Κανάλ Σεν Μαρτέν (Canal St-Martin), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης ανθρώπων στο νερό. Ωστόσο, επιτρέπεται η κατανάλωση σε αδειοδοτημένα μπαρ, καφετέριες και στις βεράντες τους.

Για την ασφάλεια των πολιτών, σχεδόν 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς και 2.500 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υγείας.

Οι γαλλικές αρχές υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση των περιστατικών θερμοπληξίας και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

«Κόκκινος συναγερμός» σε δεκάδες περιοχές

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες αιχμής και να τηρούν βασικά μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το κύμα καύσωνα δεν θα είναι σύντομο, αλλά θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών για την επιβάρυνση των υποδομών υγείας και την ασφάλεια των πολιτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeui9ck7vy9?integrationId=40599y14juihe6ly}