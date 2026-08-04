Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες, με τη συγκεκριμένη πληρωμή να ολοκληρώνει την εξόφληση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025.

Σημειώνεται ότι, μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών, των νησιωτικών επιχειρήσεων και του κόστους μεταφοράς καυσίμων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε πως «η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, η διασφάλιση της συνδεσιμότητας, η πάση θυσία συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια και –φυσικά και πάνω απ' όλα– η ασφάλεια, ήταν οι βασικοί, αδιαπραγμάτευτοι στόχοι που έθεσα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

«Εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλη μάχη, ώστε να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών και προχωρήσαμε σε τετραετείς διαγωνισμούς, ώστε να έχουμε σταθερές ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τα νησιά μας. Και στο κομμάτι της ασφάλειας, μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι σε πλοία όλων των τύπων έχουν ξεπεράσει τους 1.800.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών. Με τη σημερινή πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση για το 2025 και περισσότεροι από 281.000 κάτοικοι των νησιών μας λαμβάνουν πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ, ως επιστροφή μέρους του κόστους των μετακινήσεών τους.

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Τα νησιά μας αποτελούν στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να τα ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους κατοίκους τους με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και θα συνεχίσουμε με στρατηγικό σχεδιασμό και συνέπεια», είπε ο κ. Κικίλιας.