Οι μονάδες αφαλάτωση ενισχύουν ουσιαστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών.

Τα εγκαίνια των νέων μονάδων αφαλάτωσης στα Κατάπολα Αμοργού πραγματοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.

Οι νέες μονάδες διαθέτουν συνολική δυναμικότητα παραγωγής 1.050 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερησίως, αποτελώντας μια σημαντική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών του νησιού σε πόσιμο νερό, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω τουρισμού.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγγος, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, Φίλιππος Φόρτωμας και Μάρκος Καφούρος, καθώς και ο δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών.

Κατά την ομιλία του, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη νησιωτική Ελλάδα, ειδικά υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Όπως τόνισε, η Πολιτεία επενδύει σε έργα υποδομής που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις νησιωτικές κοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ως την υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των Καταπόλων, εξασφαλίζει πλέον επάρκεια ποιοτικού πόσιμου νερού για κατοίκους και επισκέπτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε, με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης τους επόμενους μήνες θα αντιμετωπιστούν πλήρως οι διαρροές, ενώ το νησί θα απεξαρτηθεί από τη συμπληρωματική λειτουργία των γεωτρήσεων, διασφαλίζοντας σταθερή παροχή πόσιμου νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο δήμαρχος τόνισε ακόμη ότι το έργο αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της Αμοργού, ενισχύοντας την ασφάλεια της υδροδότησης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τους συνεργάτες του έργου και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη για τη συμβολή του στη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και την αναβάθμιση των έργων αφαλάτωσης στην Αμοργό, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία με τη νέα ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχιστεί προς όφελος των νησιωτικών περιοχών.