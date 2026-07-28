«Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ν. Χριστοδουλίδη.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του σήμερα, Τρίτη, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με στόχο την ενανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Γκουτέρες: Εξαρτάται από τους Κύπριους

«Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων», δήλωσε, σύμφωνα με το Philenews, ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο.

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες.

{https://x.com/UN_CYPRUS/status/2082008956260470843}

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Χριστοδουλίδης: Χρειαζόμαστε καλά νέα

Σύμφωνα με το Sigmalive, από πλευράς του ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε: «Για ακόμη μια φορά, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μια σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Λετυμπιώτης: Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διερευνημένης διάσκεψης, η οποία θα είναι το εφαλτήριο για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης.

Αρχικά ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζουμε την πολιτική δέσμευση του Αντόνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού.

»Η Κυπριακή Δημοκρατία επανέλαβε την ετοιμότητά της, ώστε να υπάρξουν εξελίξεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης.

»Στόχος είναι η σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε ότι αυτή η ειλικρινής πολιτική βούληση θα επιδειχθεί από όλα τα μέρη», είπε.