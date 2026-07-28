Προειδοποίηση για γνωστό σπρέι μαλλιών: Εντοπίστηκε αυξημένη συγκέντρωση βενζοϊκού οξέος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Προειδοποίηση για καλλυντικό περιποίησης μαλλιών εξέδωσαν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, καθώς εντοπίστηκε χημικός κίνδυνος σε συγκεκριμένη παρτίδα σπρέι μαλλιών. Η κοινοποίηση έγινε από την Κροατία μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για επικίνδυνα προϊόντα και αφορά το προϊόν SEASALT SPRAY της μάρκας Nishman, το οποίο προέρχεται από την Τουρκία. Το προϊόν είναι σπρέι μαλλιών σε συσκευασία 200 ml, σε πλαστική φιάλη, με αριθμό παρτίδας 25123665 και κωδικό μοντέλου 38997.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, το καλλυντικό παρουσίασε υπερβολική συγκέντρωση βενζοϊκού οξέος, με μετρημένη τιμή 0,76%. Το βενζοϊκό οξύ χρησιμοποιείται σε ορισμένα καλλυντικά ως συντηρητικό, ωστόσο η υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν το προϊόν ως μη συμμορφούμενο με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

Απορρίφθηκε στα σύνορα της ΕΕ

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την απόρριψη της εισαγωγής του προϊόντος στα σύνορα, με στόχο να μην διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαΐου 2026.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να ελέγξουν:

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την ονομασία SEASALT SPRAY,

τη μάρκα Nishman,

τον αριθμό παρτίδας 25123665.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται καθώς προϊόντα της συγκεκριμένης μάρκας διατίθενται και στην Ελλάδα μέσω καταστημάτων καλλυντικών και ηλεκτρονικών πωλήσεων. Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στα καλλυντικά προϊόντα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση ότι όσα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας.

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