Προειδοποίηση από το Temu: «Σταματήστε άμεσα τη χρήση γνωστού καλλυντικού», τι έχει συμβεί και ποιες παρτίδες ανακαλούνται.

Σε ανάκληση γνωστού προϊόντος μακιγιάζ προχώρησε το Temu, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι περιέχει ουσία που απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά. Πρόκειται για το «Διπλής Χρήσης Κονσίλερ & Μακιγιάζ Στικ» της μάρκας TVLV, το οποίο διατέθηκε μέσω του πωλητή DOLIA BEAUTY. Η ανάκληση αφορά όσους αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν πριν από τις 24 Ιουνίου 2026.

Γιατί ανακαλείται αυτό το καλλυντικό

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το προϊόν περιέχει οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνη (κυκλοτετρασιλοξάνη D4), ουσία που απαγορεύεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί

Το Temu καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος και να το απορρίψουν με ασφαλή τρόπο. Παράλληλα, όσοι το έχουν προσφέρει ή μεταπωλήσει σε τρίτους καλούνται να τους ενημερώσουν για την ανάκληση. Η εταιρεία ενημερώνει επίσης ότι οι πελάτες που επηρεάζονται μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του Temu. Στην ανακοίνωσή της, η πλατφόρμα εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκάλεσε η ανάκληση και διαβεβαιώνει ότι προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των καταναλωτών.