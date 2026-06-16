Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το επίμαχο μοντέλο που έχει ανακοινωθεί ανάκληση.

Ανακαλείται προϊόν που διατέθηκε και στην Ελλάδα μέσω καταστημάτων Orchestra και αφορά τη βάση παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου Maxi-Cosi FamilyFix Slide Pro i-Size. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εντοπίστηκε πιθανό πρόβλημα στον οπτικό δείκτη ασφάλισης της βάσης. Ειδικότερα όπως σημειώνεται «Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν εθελοντικά από τη MAXI COSI αποκάλυψαν ότι ένας οπτικός δείκτης στη βάση μπορεί να επηρεαστεί εάν το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν αφαιρεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δείκτης ενδέχεται να μη λειτουργήσει όπως προβλέπεται κατά την επόμενη εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν ο δείκτης είναι πράσινος, το παιδικό κάθισμα μπορεί να μην είναι σωστά στερεωμένο στη βάση.» Η εταιρεία αναφέρει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη ένδειξη ασφαλούς τοποθέτησης, δημιουργώντας κίνδυνο αν το κάθισμα δεν έχει κουμπώσει σωστά στη βάση.

Aυτό είναι το επίμαχο αξεσουάρ που ανακαλείται

Όπως σημειώνεται από τα καταστήματα Orchestra προς το καταναλωτικό κοινό «σας ζητούμε να καταχωρίσετε το προϊόν σας στον ειδικό ιστότοπο της MAXI COSI: https://www.maxi-cosi.fr/c/verifiez-votre-produit. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί δωρεάν μία βάση αντικατάστασης το συντομότερο δυνατό».