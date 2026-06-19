Οι επαφές ανάμεσα στον Σέρβο τεχνικό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έχουν μπει στην πιο κρίσιμη φάση τους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται από το μεσημέρι στην Αθήνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει κρίσιμες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πάγκο της ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να έχει επαφές με τη διοίκηση των «πρασίνων», με στόχο να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από μια πιθανή συνεργασία, έπειτα από 14 χρόνια από την τελευταία του παρουσία στο σύλλογο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

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