Σύμφωνα με το Mozzart Sport, υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 5 εκατ. ευρώ για τον Σέρβο.

Κορυφώνονται οι συζητήσεις περί επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα, μετά και τον επίσημο τερματισμό της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν.

Σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport, υπάρχει πρόταση των «πρασίνων» ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, για τριετή συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς και πλέον αναμένεται η απόφαση του 66χρονου προπονητή ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε πέντε τρόπαια στην Euroleague.

Ο Ομπράντοβιτς έχει δηλώσει πως δεν θα έκανε επαφές με κανέναν σύλλογο όσο είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, ούτε με ομάδα που είχε προπονητή. Έπειτα από το «διαζύγιο» με τον Αταμάν, αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε, σημειώθηκε το Mozzart Sport.

Τις ερχόμενες ημέρες θα δοθεί η τελική απάντηση για το αν ο 66χρονος Σέρβος θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, θα πάει σε άλλο σύλλογο, ή θα συνεχίσει το διάλειμμα από την προπονητική, συμπληρώνει το δημοσίευμα.

Παρότι οι υποστηρικτές της Παρτιζάν θα ήθελαν να ξαναδούν τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας τους, αυτό δεν φαίνεται πιθανό με τις υπάρχουσες πληροφορίες, καθώς ο σύλλογος προχωρά στον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν με τον Ζοάν Πενιαρόγια, αναφέρει ακόμα η ιστοσελίδα.