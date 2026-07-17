Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της Βίκυς Καγιά από τις διακοπές της στη Μύκονο.

Σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται πως βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Βίκυ Καγιά, καθώς απολαμβάνει τις διακοπές της με φόντο το νησί των ανέμων, τη Μύκονο.

Η ίδια, πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Τζια, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, αναπληρώνοντας την ενέργειά της δίπλα στην πισίνα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το ταλέντο της στο μόντελιγκ και την άνεση που έχει με το φακό της κάμερας.

Στη νέα της ανάρτηση εμφανίζεται μέσα σε ένα μπλε, ολόσωμο μαγιό να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, με φόντο τη θάλασσα.

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Με απλές, αλλά άκρως εντυπωσιακές πόζες, αναδεικνύει το καλοσχηματισμένο της σώμα χαμογελώντας στην κάμερα.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις που παραχώρησε η Βίκυ Καγιά στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναφέρθηκε στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή, μεταδίδοντας τη φήμη ότι ο γάμος της περνάει κρίση.

Όπως είχε εξηγήσει ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισε να διαψεύσει δημόσια τέτοιου είδος ειδήσεις, καθώς τα παιδιά της πλέον βρίσκονται σε ηλικία που διαχειρίζονται το διαδίκτυο και τις πληροφορίες.

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