Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι της στο εξωτικό Μπαλί.

Ταξίδι στο Μπαλί βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Αποστολία Ζώη, δημιουργώντας αναμνήσεις σε ένα από τα πιο πολυδιάστατα και ιδιαίτερα μέρη του κόσμου.

Η ερμηνεύτρια δείχνει άκρως ενθουσιασμένη με το γοητευτικό τοπίο, τις καταπράσινες από δένδρα εικόνες, τους ψηλούς καταρράκτες και τη ζωή των ντόπιων, ενώ μέρος των εμπειριών της το μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πριν από μερικές ημέρες μέσω αναρτήσεών της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα των διακοπών της στην Ινδονησία και οι φωτογραφίες εντυπωσιάζουν.

Κάθε της ανάρτηση τη συνοδεύει με ένα σύντομο κείμενο μέσω του οποίου περιγράφει τις εμπειρίες της αλλά και τα συναισθήματά της.

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Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε χθες, απεικονίζεται μπροστά από έναν ψηλό καταρράκτη να απολαμβάνει τους ήχους της φύσης και το καταπράσινο τοπίο.

«Υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι όταν στέκεσαι μπροστά σε έναν καταρράκτη στο Μπαλί, ο θόρυβος του νερού κάνει ‘mute’ όλες τις σκέψεις στο κεφάλι σου. Είναι αυτή η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η φύση δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να σε μαγέψει», έγραψε μεταξύ άλλων στο συνοδευτικό της κείμενο.

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Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα, απαθανατίζοντας τον εαυτό της ανάμεσα σε ντόπιους, σε τοπικές εκδηλώσεις και σε πλούσιας φυσικής ομορφιάς τοπία.

Στο συνοδευτικό της κείμενο έγραψε χαρακτηριστικά: «Το Μπαλί μου έμαθε ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο στο τοπίο, αλλά στη ροή των πραγμάτων. Στις τελετές που μοιάζουν με χορό, στην ηρεμία των ορυζώνων και στην ενέργεια των ανθρώπων. Χαμένη στη μαγεία της στιγμής...».

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