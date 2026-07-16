Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά από την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια του Survivor 2026 και όπως όλα δείχνουν ο 22χρονος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης όλο αυτό το διάστημα παρέμενε σε εξειδικευμένη κλινική στο Μαϊάμι, προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματά του και πλέον ξεκινάει τις απαραίτητες τις διαδικασίες για την πλήρη αποκατάστασή του.

Το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο συνέβη κατά τη διάρκεια που ο νέος βρισκόταν στο νερό κάνοντας ψαροντούφεκο, όταν ένα ταχύπλοο πέρασε από πάνω του.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού κάτω άκρου και τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμερική υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου την αποκατάσταση των τραυματισμών του και ακολούθησε τα πρώτα βήματα της αποθεραπείας και της αποκατάστασής του.

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Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα συνολικά έξοδα της νοσηλείας του τα ανέλαβε ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ενώ φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την ξαφνική αλλαγή που δέχθηκε στη ζωή του, ο Σταύρος Φλώρος παρέμεινε ευδιάθετος όλο αυτό το διάστημα και μέσω αναρτήσεών του ενημέρωνε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους σχετικά με τις εξελίξεις της υγείας του.

Ο πατέρας του στις τελευταίες δηλώσεις που είχε παραχωρήσει σε τηλεοπτικές εκπομπές, είχε αναφέρει ότι αναμένεται η επιστροφή του στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα της αποκατάστασής του.

Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο 22χρονος νέος, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του στη χώρα.

«Έφτασε Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος! Καλώς Ήρθες», έγραφε η φωτογραφία με το στιγμιότυπο να αναδημοσιεύεται από τον ίδιο.