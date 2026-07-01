Στο Μαϊάμι βρέθηκε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου. Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του πρώην παίκτη του Survivor.

Σε περίοδο αποκατάστασης βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, λίγους μήνες μετά από το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που τον οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και τον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού κάτω άκρου.

Ο πρώην παίκτης του Survivor βρίσκεται ακόμη στην Αμερική προκειμένου να ολοκληρώσει τα απαραίτητα χειρουργεία με σκοπό να αποκατασταθεί η κατάσταση του δεξιού ποδιού.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί σε νέα επέμβαση για την αφαίρεση των πρόσθετων υποστηρικτικών μοσχευμάτων στο δεξί άκρο, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει την διαδικασία της αποκατάστασής του.

Ο πατέρας του, ταξίδεψε στο Μαϊάμι για να βρεθεί στο πλευρό του. Ο 22χρονος νέος, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα σε περίπου έναν μήνα από τώρα, ενώ θα κριθεί το αν θα συνεχίσει την αποκατάστασή του στη χώρα μας ή σε κέντρο της Αμερικής ή της Ευρώπης.

Όσα δήλωσε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό», αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για να αποκατασταθεί το βάδισμά του, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουν μειωθεί οι επίμονοι πόνοι: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως και εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα απ’ ότι έπαιρνε και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες».

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«Στις 9 του μήνα θα του βγάλουν κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, άρα σε περίπου 4 εβδομάδες συνολικά θα είναι και πάλι στο σπίτι του. Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος, αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλοι η οικογένεια δίπλα του, τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».

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