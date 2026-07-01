Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός. Η φωτογραφία μέσα από το φακό του Κλεισθένη.

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ένα πρόσωπο που έγινε ιδιαίτερα γνωστό και αγαπήθηκε μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του «Ταμτάκου» που υποδύθηκε.

Ο ηθοποιός άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του θεάτρου και της τηλεόραση, ενώ υπήρξε κοντινός φίλος του Στάθη Ψάλτη.

Το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου, το Στούντιο Κλεισθένης, θέλησε να αποχαιρετήσει τον Μιχάλη Μόσιο, αναρτώντας στα social media μία σπάνια φωτογραφία του πάνω στη σκηνή του θεάτρου.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Κώστας Χατζηχρήστος και το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από τον φακό του Κλεισθένη.

Στην σχετική ανάρτηση αναφέρεται: «Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών χθες. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου».

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Η συγκινητική ανάρτηση από τον γιο του ηθοποιού

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανάρτηση του γιου του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης στην οποία αναφέρει: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο… όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

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