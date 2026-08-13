Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ, από 51 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13%.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας, σε μια χρονιά κατά την οποία συνεχίστηκε η άνοδος της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ, από 51 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13%. Αντίστοιχη αύξηση, κατά 13%, παρουσίασαν τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 11%, στα 3,59 εκατ. ευρώ έναντι 3,22 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Θετικά η επιβατική κίνηση

Θετική ήταν και η εικόνα της επιβατικής κίνησης. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρέτησαν συνολικά 37,1 εκατ. επιβάτες το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 3% σε σύγκριση με το 2024 και κατά περίπου 1,1 εκατ. επιβάτες σε απόλυτους αριθμούς. Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ η κίνηση εσωτερικού παρουσίασε ηπιότερη άνοδο 0,9%.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του 2025 ανήλθε σε 28,85 εκατ. ευρώ, από 26,57 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 14,26 εκατ. ευρώ από 12,23 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιορίστηκαν στα 10,55 εκατ. ευρώ από 16,77 εκατ. ευρώ.

Υποδομές

Στο μέτωπο των υποδομών, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι έχει ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 440 εκατ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πέντε νέους αεροσταθμούς, πέντε επεκτάσεις και τέσσερις αναδιαμορφώσεις αεροσταθμών, καθώς και παρεμβάσεις σε πυροσβεστικούς σταθμούς και διαδρόμους αποπροσγείωσης.

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