Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 34,90 εκατ. ευρώ, έναντι 33,35 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4,6%.

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας, κατέγραψε το 2025 η Polyeco, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων.

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 34,90 εκατ. ευρώ, έναντι 33,35 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4,6%. Η βασική πηγή εσόδων παρέμεινε η παροχή υπηρεσιών, με πωλήσεις 32,43 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων διαμορφώθηκαν σε 1,71 εκατ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, τα αποτελέσματα κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων περιορίστηκαν στα 4,26 εκατ. ευρώ από 6,48 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 4,44 εκατ. ευρώ από 6,36 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,08 εκατ. ευρώ, έναντι 4,92 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση περίπου 37,5%.

Ενισχύθηκε το μικτό αποτέλεσμα

Την ίδια στιγμή, το μικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε στα 11,94 εκατ. ευρώ από 10,35 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 34,22%. Στην τελική κερδοφορία επιβάρυνση προήλθε, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, των λοιπών εξόδων και ζημιών και των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων.

Η οικονομική θέση της Polyeco παρέμεινε ισχυρή στο τέλος της χρήσης. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 61,15 εκατ. ευρώ, από 60,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 16,71 εκατ. ευρώ από 14,43 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 50,74 εκατ. ευρώ από 47,91 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε στα 9,62 εκατ. ευρώ από 12,03 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάνω από 45.000 τόνοι αποβλήτων

Σε επίπεδο δραστηριότητας, η εταιρεία διαχειρίστηκε συνολικά 45.628 τόνους αποβλήτων μέσα στο 2025, με περισσότερο από το 95% της ποσότητας να οδηγείται, σύμφωνα με την ίδια, σε εργασίες ανάκτησης ή αξιοποίησης. Η δε συμμετοχή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στις εγκαταστάσεις της έφτασε το 26%.