Συνέβη και αυτό: Η μανία να επιτεθούν στον Αλ. Τσίπρα και να τον απαξιώσουν ηθικά και πολιτικά ως εκλεκτό της διαπλοκής και της ολιγαρχίας, έφτασαν στο σημείο να υιοθετήσουν και ατζέντα Κασελάκη!

Στην υβριστική ανακοίνωση με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr γίνεται αναφορά στο «συνέδριο του μπουζουξίδικου» που έχει γίνει σημαία του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος ακόμη καταγγέλλει ως αντιδημοκρατική την αποπομπή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο καημός και το γινάτι του.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα:

«Ο κ. Τσίπρας με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα «δημοκρατικά συνέδρια» στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;»

Να, λοιπόν, που το άγχος για το δημοσκοπικό προβάδισμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έναντι του ΠΑΣΟΚ κάνει τον Στέφανο Κασελάκη προσφιλές πρόσωπο στην Χαριλάου Τρικούπη...

Β.Σκ.