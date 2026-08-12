Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι, τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ιστορική» χαρακτηρίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τη χθεσινή νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος.

Αναλυτικά η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα:

Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι. Κι όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι τα συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κόσμο. Και είναι η αγάπη του κόσμου που τροφοδοτεί μια συνεχόμενη προσπάθεια, πετυχαίνοντας μια ιστορική νίκη 4 διαδοχικά χρυσών μεταλλίων Ευρώπης. Πολλά συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή δύναμη για τα επόμενα.