Το ζήτημα γίνεται αντιληπτό συνήθως όταν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρούν να μεταβιβάσουν, να αξιοποιήσουν ή να τακτοποιήσουν την περιουσία τους.

Σε 3,45 εκατομμύρια ανέρχονται τα ακίνητα που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο 72% της κτηματογράφησης που έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ζήτημα γίνεται αντιληπτό συνήθως όταν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρούν να μεταβιβάσουν, να αξιοποιήσουν ή να τακτοποιήσουν την περιουσία τους.

3,45 εκατ. ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Η συγκεκριμένη ένδειξη σημαίνει ότι κατά την κτηματογράφηση δεν καταχωρίστηκε ο δικαιούχος του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μη υποβολή δήλωσης, στην απόρριψή της λόγω ανεπαρκών στοιχείων ή στην αδυναμία σύνδεσης των τίτλων με το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει πραγματικός ιδιοκτήτης, αλλά ότι απαιτείται διόρθωση της αρχικής εγγραφής.

Το πρόβλημα αφορά συχνά παλαιά ακίνητα, αγροτεμάχια, κληρονομιές χωρίς αποδοχή και περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος. Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται όταν το δικαίωμα στηρίζεται στην έκτακτη χρησικτησία, δηλαδή στη συνεχή νομή του ακινήτου για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Τι αλλάζει για την έκτακτη χρησικτησία

Με νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η προσφυγή σε κτηματολογική διαμεσολάβηση πριν από την κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας.

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Ο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, στην οποία θα καλείται και το Ελληνικό Δημόσιο. Εάν το στάδιο παραλειφθεί, η αγωγή θα θεωρείται απαράδεκτη.

Αν το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα και τα αποδεικτικά στοιχεία κριθούν επαρκή, θα μπορεί να συνταχθεί πρακτικό διαμεσολάβησης και να καταχωριστεί στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση αντίρρησης ή αξίωσης του Δημοσίου, η υπόθεση θα παραπέμπεται στο Πρωτοδικείο.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρησικτησία

Για την τεκμηρίωση της χρησικτησίας θα εξετάζονται συνολικά στοιχεία όπως το Ε9, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθωτήρια, οικοδομικές άδειες, τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιά ιδιωτικά συμφωνητικά και τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις.

Το Ε9 δεν αποτελεί αυτοτελή τίτλο ιδιοκτησίας.

Η ρύθμιση δεν αφορά όλες τις εγγραφές «αγνώστου ιδιοκτήτη» και δεν οδηγεί σε αυτόματη αναγνώριση κυριότητας. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει την εικοσαετή νομή και να ταυτοποιήσει με ακρίβεια τη θέση, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου.