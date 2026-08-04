Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα αποκλειστικά για τη στέγαση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία κοινοποιεί και διευκρινίζει την εφαρμογή νέων φορολογικών διατάξεων του νόμου 5322/2026, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης, καθώς και για όσους διαθέτουν ακίνητα σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης παραμένουν αφορολόγητες και ακατάσχετες.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα αποκλειστικά για τη στέγαση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, τα εισοδήματα από τα συγκεκριμένα μισθώματα δεν θα φορολογούνται. Η απαλλαγή ισχύει για έως δέκα ακίνητα ανά ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι η Στέγη διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και η σύμβαση μίσθωσης παραμένει σε ισχύ. Αν η μίσθωση λήξει ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ΣΥΔ, η φορολογική απαλλαγή παύει να ισχύει.

Αντίστοιχο όφελος αποκτούν και οι εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα για τον ίδιο σκοπό. Και σε αυτή την περίπτωση, τα εισοδήματα από τα συγκεκριμένα ακίνητα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, με τους ίδιους περιορισμούς ως προς τον αριθμό των ακινήτων και τη διάρκεια της μίσθωσης.

Προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης

Σημαντική είναι και η νέα πρόβλεψη για τα προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης. Από το φορολογικό έτος 2026, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων και των περιφερειών, όπως οι αναπτυξιακοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μη κερδοσκοπικοί φορείς, δεν θα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος για τα έσοδα που αποκτούν από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης. Η απαλλαγή ισχύει για όσο διάστημα τα ακίνητα παραμένουν ενταγμένα στα σχετικά προγράμματα.

Παράλληλα, επεκτείνεται η προστασία για τους δικαιούχους του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή άλλη κράτηση, δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να συμψηφιστεί με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων. Επιπλέον, οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα για να εισπράξουν την ενίσχυση.

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Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ότι το ποσό που χορηγείται μέσω του προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή συμψηφισμό με χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Παραδείγματα: