Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στο ρωσοουκρανικό μέτωπο εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και να δημιουργούν κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο, τις αγορές εμπορευμάτων και κεφαλαίων.

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ενώ την ίδια στιγμή η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε σημαντικά, αποτυπώνοντας πιο αισιόδοξες προσδοκίες των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και την πορεία της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 107,6 μονάδες, έναντι 108,2 μονάδων τον Ιούνιο. Η ήπια αυτή κάμψη αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, ενώ αντίθετα θετική ήταν η εικόνα στις Κατασκευές και το Λιανικό Εμπόριο.

Κατασκευές και λιανεμπόριο

Στις Κατασκευές συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, με κινητήριο μοχλό τα δημόσια έργα, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, χάρη στις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές πωλήσεις. Αντίθετα, στις Υπηρεσίες σημειώθηκε αισθητή επιδείνωση, καθώς οι προβλέψεις για την τρέχουσα κατάσταση, τη ζήτηση και τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν πτωτικά. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους μήνες εξασθένησαν ελαφρά, ενώ περιορίστηκαν και οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση.

Στο μέτωπο των νοικοκυριών, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι τόσο για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους όσο και για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ενισχύθηκε αισθητά η πρόθεση για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών, ενώ καταγράφηκε και μικρή βελτίωση στην πρόθεση για αποταμίευση.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στο ρωσοουκρανικό μέτωπο εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και να δημιουργούν κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο, τις αγορές εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, με επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι οι προοπτικές για τις εξαγωγές και τη ζήτηση στην Ευρώπη εμφανίζουν σημάδια σταδιακής βελτίωσης, ενώ τα έως τώρα στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό παραμένουν θετικά και δεν καταδεικνύουν ουσιαστική επίδραση από την κρίση στη Μέση Ανατολή.