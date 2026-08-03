Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ώρα έναρξης της υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι και εκδοθεί η σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, καθώς όλα δείχνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, μετά από μια από τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις των τελευταίων ετών.

Η φετινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά το νέο πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί μέσω της ΑΑΔΕ, ενώ οι τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ώρα έναρξης της υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι και εκδοθεί η σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Η πορεία της προετοιμασίας εξετάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και του προεδρείου της ΕΘΕΑΣ.

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Ανησυχία για τη μεγάλη καθυστέρηση

Η φετινή έναρξη του ΟΣΔΕ καταγράφεται ως η πιο καθυστερημένη των τελευταίων χρόνων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους αγρότες.

Οι παραγωγοί εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες και προετοιμάζονται οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ στην Ελλάδα η υποβολή των δηλώσεων μόλις ξεκινά.

Έπειτα από συνεχείς αναβολές και διαδοχικές τεχνικές προσαρμογές, όλα δείχνουν ότι η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ περνά πλέον στην τελική της ευθεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2026) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η ΑΑΔΕ προτίμησε να ολοκληρωθεί πρώτα ο κύκλος των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2026 και στη συνέχεια να ανοίξει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Πρώτο ζητούμενο να περιοριστεί ο κίνδυνος ταυτόχρονης επιβάρυνσης των πληροφοριακών συστημάτων