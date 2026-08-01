Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων, ελέγχοντας 195 κτηνοτρόφους στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, στον δήμο Μυλοποτάμου Κρήτης. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση τέτοιας κλίμακας με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων που δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για τη λήψη επιδοτήσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων, με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βρισκόταν σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν λίγες ώρες πριν από τους ελέγχους, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν οι 75, ποσοστό περίπου 40% του δείγματος. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται με τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στον server της ΑΑΔΕ μέσω ειδικού αλγορίθμου. Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις που φτάνουν έως και την απώλεια των επιδοτήσεων.

Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026. Εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα ανακτηθούν άμεσα. Παράλληλα, δεν θα λάβουν την αναδιανεμητική ενίσχυση ούτε τα επόμενα χρόνια έως τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο μέσος αριθμός δηλωθέντων ζώων που ελέγχθηκαν ανά παραγωγό ήταν 322 αιγοπρόβατα, ενώ ο πλήρης έλεγχος ενός κοπαδιού περίπου 300 ζώων απαιτούσε κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες εργασίας από κλιμάκιο δύο ελεγκτών. Παρά τις εντάσεις που σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα, οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα, με καθοριστική τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι οι έλεγχοι στέλνουν σαφές μήνυμα πως οι αγροτικές ενισχύσεις πρέπει να καταλήγουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά πραγματοποιείται με τόσο μαζικό και συντονισμένο τρόπο επιτόπιος έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν οι δηλώσεις των δικαιούχων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα με στόχο τη διαφάνεια, τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.