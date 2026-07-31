Η ΑΑΔΕ προχώρησε στη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του ελεγχόμενου.

Στη σύλληψη ελεγχόμενου στη Θάσο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση λαθρεμπορίου προϊόντων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία ελεγκτών του Τελωνείου Καβάλας για απειλές σε βάρος τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μετά τον σχετικό έλεγχο για λαθρεμπορία, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του ελεγχόμενου. Όταν εκείνος διαπίστωσε ότι τα χρήματά του είχαν δεσμευτεί, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους τελωνειακούς υπαλλήλους που είχαν πραγματοποιήσει τον έλεγχο, απαιτώντας την αποδέσμευσή τους.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο ελεγχόμενος φέρεται να απείλησε τους υπαλλήλους ότι, εάν δεν απελευθερωθούν τα χρήματα, θα στείλει «γνωστή συμμορία» της Καβάλας προκειμένου να τους «συμμορφώσει».

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους ελεγκτές. Οι τελωνειακοί κατήγγειλαν άμεσα το περιστατικό στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε δικάσιμος.