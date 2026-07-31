Η επιχείρηση των μεταχειρισμένων φορτηγών προσκόμισε στη ΔΕΔ και έγγραφα μεταφοράς CMR. Ωστόσο, η Αρχή εντόπισε προβλήματα και ασυνέπειες στα στοιχεία

Αντιμέτωπη με φόρους και πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ βρέθηκε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταχειρισμένων φορτηγών, μετά από φορολογικό έλεγχο. Η επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), ζητώντας να ακυρωθούν οι καταλογισμοί, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η προσφυγή της απορρίφθηκε.

Ο έλεγχος αμφισβήτησε αν μπορούσε να αποδειχθεί επαρκώς ότι τα εμπορεύματα που εμφανίζονταν στα παραστατικά είχαν πράγματι μεταφερθεί από μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη.

Για το 2021, η εφορία δεν αναγνώρισε ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αγορές 51.500 ευρώ, ενώ για το 2022 το αντίστοιχο ποσό ήταν 60.000 ευρώ. Η επιχείρηση υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στην εξόφληση, καθώς ο προμηθευτής της ήταν παράλληλα και πελάτης και οι μεταξύ τους οφειλές είχαν καλυφθεί μέσω λογιστικού συμψηφισμού. Για το συγκεκριμένο σκέλος καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα 13.077 ευρώ για το 2021 και 30.093 ευρώ για το 2022.

Στον ΦΠΑ το μεγαλύτερο πρόβλημα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίστηκε στον ΦΠΑ και στα στοιχεία που αποδείκνυαν τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Για το 2021 καταλογίστηκαν 39.974 ευρώ και για το 2022 επιπλέον 19.252 ευρώ. Ο έλεγχος έκρινε ότι δεν τεκμηριωνόταν επαρκώς η φυσική διακίνηση των αγαθών από και προς άλλα κράτη-μέλη.

Η επιχείρηση προσκόμισε στη ΔΕΔ και έγγραφα μεταφοράς CMR. Ωστόσο, η Αρχή εντόπισε προβλήματα και ασυνέπειες στα στοιχεία. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν προσκομίστηκαν τιμολόγια για τις συγκεκριμένες μεταφορές ή αποδεικτικά πληρωμής του μεταφορικού κόστους. Προβληματισμό προκάλεσαν επίσης στοιχεία σε CMR που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο στάδιο της προσφυγής.

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Τελικά, η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς της επιχείρησης και διατήρησε τους καταλογισμούς, μαζί με πρόστιμα 100 ευρώ για το 2021 και 200 ευρώ για το 2022 λόγω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ.