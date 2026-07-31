Η ΔΕΔ έκρινε ότι, παρότι όταν ο ιδιοκτήτης υπέβαλε τη δήλωση τον Δεκέμβριο του 2023 δεν υπήρχε σχετική απαλλαγή από το πρόστιμο, η περίπτωσή του καλύπτεται ουσιαστικά από τη μεταγενέστερη ρύθμιση.

Δικαίωση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) πέτυχε ιδιοκτήτης ακινήτου στον οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ επειδή δήλωσε εκπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ τη λύση μίσθωσης του ακινήτου του. Η ΔΕΔ έκανε δεκτή την προσφυγή του και μηδένισε το πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη νεότερη απόφαση της ΑΑΔΕ και την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Η υπόθεση αφορούσε μίσθωση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δήλωσε τη λύση της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 19 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή μετά την προβλεπόμενη προθεσμία. Για τον λόγο αυτό η ΔΟΥ Καλαμαριάς τού επέβαλε τον Ιανουάριο του 2026 πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για βραχυχρόνια μίσθωση κυρίως το ακίνητο

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για βραχυχρόνιες μισθώσεις και μόνο κατ’ εξαίρεση είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη συμβατική μίσθωση, διάρκειας από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Όπως ανέφερε, από παράλειψη δεν δήλωσε εγκαίρως τη λήξη της, τονίζοντας παράλληλα ότι όλα τα εισοδήματα που είχε εισπράξει είχαν δηλωθεί κανονικά στην εφορία.

Καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης ήταν η απόφαση Α.1068/2025 της ΑΑΔΕ. Με αυτή δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες που δεν είχαν δηλώσει λύσεις μισθώσεων οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 30 Απριλίου 2025 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 χωρίς πρόστιμο.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι, παρότι όταν ο ιδιοκτήτης υπέβαλε τη δήλωση τον Δεκέμβριο του 2023 δεν υπήρχε σχετική απαλλαγή από το πρόστιμο, η περίπτωσή του καλύπτεται ουσιαστικά από τη μεταγενέστερη ρύθμιση. Και αυτό επειδή είχε ήδη δηλώσει τη λύση πολύ πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου 2025. Έτσι, επικαλούμενη και την αρχή της χρηστής διοίκησης, η ΔΕΔ ακύρωσε την πράξη της ΔΟΥ Καλαμαριάς και ακύρωσε το πρόστιμο.



