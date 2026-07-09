Οι φθορές που αφήνει πίσω του ένας ενοικιαστής κατά την αποχώρησή του από ένα ακίνητο αποτελούν συχνά αιτία αντιπαραθέσεων με τους ιδιοκτήτες. Πότε όμως οι ζημιές θεωρούνται φυσιολογική φθορά από τη χρήση και πότε γεννούν υποχρέωση αποζημίωσης;

Οδηγό για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών σε περιπτώσεις που ένας ενοικιαστής αποχωρεί αφήνοντας φθορές στο μίσθιο δημοσίευσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), διευκρινίζοντας ποιες ζημιές αποζημιώνονται, ποιες θεωρούνται φυσιολογική φθορά και ποια είναι τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο εκμισθωτής για να διεκδικήσει αποζημίωση.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση όταν οι φθορές υπερβαίνουν τη φυσιολογική χρήση του ακινήτου και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενοικιαστή.

Ποιες ζημιές αποζημιώνονται

Η ευθύνη του ενοικιαστή αφορά, μεταξύ άλλων, κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια και άλλες σημαντικές φθορές στο ακίνητο. Αποζημιώνονται επίσης ζημιές που προκλήθηκαν από απροσεξία ή αμέλεια, όπως πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου, καθώς και τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδων ή επίμονη μούχλα που οφείλεται σε κακή χρήση του χώρου.

Παράλληλα, ευθύνη του ενοικιαστή προκύπτει όταν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες παρεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, όπως γκρέμισμα τοίχου ή βάψιμο του ακινήτου με ακατάλληλα χρώματα.

Αντίθετα, δεν αποζημιώνονται οι φυσιολογικές φθορές που προκαλούνται από την καθημερινή χρήση, όπως το ξεθώριασμα των τοίχων ή οι ελαφριές γρατζουνιές στα δάπεδα.

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Πώς μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση ο ιδιοκτήτης

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή των ζημιών κατά την παράδοση του ακινήτου. Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει με φωτογραφίες ή βίντεο αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η τεχνική έκθεση από αρμόδιο επαγγελματία, όπως μηχανικό, αρχιτέκτονα ή ηλεκτρολόγο.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να συμψηφίσει την εγγύηση με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών. Εφόσον η ζημία υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.

Εάν ο ενοικιαστής αρνηθεί να καταβάλει το σχετικό ποσό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποστείλει εξώδικη πρόσκληση, καλώντας τον να αποζημιώσει τις ζημιές μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Αν δεν υπάρξει συμβιβασμός, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στα δικαστήρια με την κατάθεση αγωγής αποζημίωσης.

Οι συμβουλές της ΕΕΚΕ προς τους ιδιοκτήτες

Η Ένωση συνιστά στους ιδιοκτήτες να καταγράφουν πάντα την κατάσταση του ακινήτου πριν από την έναρξη της μίσθωσης, με φωτογραφικό υλικό και αναλυτική περιγραφή, να συνάπτουν έγγραφη σύμβαση που να προβλέπει με σαφήνεια τις ευθύνες για τυχόν ζημιές και να μην επιστρέφουν την εγγύηση πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ακινήτου.

Τέλος, η ΕΕΚΕ συμβουλεύει τους εκμισθωτές να ζητούν νομική υποστήριξη πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια διεκδίκησης αποζημίωσης, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.