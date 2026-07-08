Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος. Εκτάκτως το νέο επεισόδιο την Κυριακή.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιγράφει τις πρώτες του σκέψεις, τις πρώτες στιγμές και τα συναισθήματα που τον κατέβαλαν εκείνη την περίοδο.

Αναφέρεται στην αγάπη του κόσμου, αλλά και στην ευρεία έννοια της «αγάπης», στο όνομα της οποίας, όπως αναφέρει, μπορούν να γίνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη θα προβληθεί εκτάκτως, το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου στις 21:00 και ο τραγουδιστής αποκαλύπτει τις εμπειρίες του στον Τάσο Τρύφωνος.

Στο απόσπασμα που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφει τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και είδε δύο αστυνομικούς να τον περιμένουν:

«Έμαθα να μιλάω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί η ακούσια νοσηλεία, σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου», αναφέρει αρχικά ο τραγουδιστής.

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Αναφερόμενος στις πρώτες του σκέψεις, τόνισε: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πηγαίνω σε επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Κάποιοι σε έβλεπαν εκεί και έλεγαν ‘α, εντάξει, μια χαρά είμαστε εμείς, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ’».

Η αναφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στην οικογενειακή αγάπη

Στο τέλος του σχετικού αποσπάσματος, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην οικογενειακή αγάπη, που όπως τόνισε μπορεί να είναι καταστροφική:

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου».

«Πώς είναι δυνατόν. Να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν πίστευα. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα ‘δεν μπορώ άλλο», κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=-9tCwbvKzBk}