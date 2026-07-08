Τέλος στη δράση ενός 39χρονου αλλοδαπού έβαλαν αστυνομικοί τη Δευτέρα (06/07) στο Μεταξουγείο, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και απείθια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν του διενεργήθηκε έλεγχος. Στη θέα των αστυνομικών ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει όμως ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου για τη παραγωγή και διακίνηση των ουσιών.
Στο εν λόγω διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 27 κιλά και 417 γραμμ. ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,
- εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,
- 51,6 γραμμ. κοκαΐνης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- 2 μαγειρικά σκεύη και
- το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.