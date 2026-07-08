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Στη θέα των αστυνομικών, ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει.

Τέλος στη δράση ενός 39χρονου αλλοδαπού έβαλαν αστυνομικοί τη Δευτέρα (06/07) στο Μεταξουγείο, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και απείθια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν του διενεργήθηκε έλεγχος. Στη θέα των αστυνομικών ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει όμως ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου για τη παραγωγή και διακίνηση των ουσιών.

Στο εν λόγω διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 417 γραμμ. ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,

51,6 γραμμ. κοκαΐνης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

2 μαγειρικά σκεύη και

το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.