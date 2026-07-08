Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούταν από τον Φεβρουάριο του 2025.

Χειροπέδες σε αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ΑΤΜ προχώρησε η ΔΑΟΕ το απόγευμα της Τρίτης (07/07).

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Αρχικά χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα αυτοκίνητα που είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από περιοχές της Αττικής και με αυτά μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, όπου επέλεγαν τους στόχους τους. Παράλληλα, έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Για τη διάρρηξη των ΑΤΜ χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και στη συνέχεια τοποθετούσαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις που τους επέτρεπαν να παραβιάζουν τα χρηματοκιβώτια. Αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, εγκατέλειπαν άμεσα το σημείο προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

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Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.

Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσε ο ρόλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 «επιχειρησιακά» οχήματα,

300 ευρώ,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

drone,

διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και

26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ, εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται σε απόπειρα, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, 1 κλοπή πυροσβεστήρων και 1 κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια Ανάκριση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της οργάνωσης, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων.