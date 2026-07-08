Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής παρενέβη ο 32χρονος, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, πρόκληση σωματικών βλαβών και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 47χρονου που συνελήφθη για την αιματηρή συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 32χρονος, ενώ τραυματίστηκε ένας 62χρονος.

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Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Βέροιας, από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε υπαίθριο χώρο, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του 47χρονου και του 62χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο τις κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής παρενέβη ο 32χρονος, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και υπέκυψε στα τραύματά του.

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Ο 62χρονος τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ από τον τόπο του εγκλήματος και από κοντινή περιοχή κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

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