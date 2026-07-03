17 χρόνια μετά, η δικαίωση - Ένοχος για τη δολοφονία της Jean Hanlon, η ιδιωτική έρευνα που έλυσε το μυστήριο

Δεκαεπτά χρόνια χρειάστηκαν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από την γυναικοκτονία της Βρετανίδας Jean Hanlon στο Ηράκλειο Kρήτης. Μια υπόθεση που για χρόνια παρέμενε ανεξιχνίαστη έκλεισε με καταδικαστική απόφαση, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ιστορική για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά. Ο άνθρωπος που βρισκόταν από την αρχή στο επίκεντρο των υποψιών κρίθηκε τελικά ένοχος, όχι ύστερα από νέα επιστημονικά ευρήματα ή τεχνολογικά στοιχεία, αλλά χάρη στην επιμονή των τριών γιων του θύματος και σε μια πολυετή ιδιωτική έρευνα που ανέτρεψε τα δεδομένα της υπόθεσης. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου έκρινε ένοχο τον 55χρονο κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Παράλληλα, του αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η εισαγγελική πρόταση

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ήταν κατηγορηματική, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως ο κατηγορούμενος ήταν μαζί με τη Jean Hanlon το μοιραίο βράδυ του Μαρτίου του 2009. Όπως ανέφερε, ο 55χρονος ήταν ο μόνος που είχε ισχυρό κίνητρο, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό και την απόρριψη από το θύμα. Η απολογία του, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ήταν γεμάτη αντιφάσεις, ασάφειες και αρνήσεις πραγματικών περιστατικών, στοιχεία που ανέδειξαν την εμμονική συμπεριφορά του απέναντι στη γυναίκα.

Νωρίτερα, στην πρότασή της η Εισαγγελέας της Έδρας ήταν καταδικαστική, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν εκείνος που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ και εκτιμώντας πως ήταν ο μόνος που είχε το κίνητρο να κάνει κάτι τέτοιο, λόγω της εμμονής που του είχε δημιουργήσει η απόρριψή της. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική όπως είπε ήταν η απολογία του, η οποία ήταν γεμάτη αντιφάσεις, άρνηση των πραγματικών γεγονότων και ασάφειες που ανέδειξαν την εμμονή του με το θύμα, καθώς δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό τους.

Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.

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Μια κλασική περίπτωση γυναικοκτονίας

Οδηγός στην ανατροπή, ιδιώτης ερευνητής Χάρης Βεραμών, ο οποίος έκανε λόγο για έναν ύποπτο που δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό του από το θύμα, είχε αποκτήσει εμμονή μαζί της,« ήταν πάρα πολύ επίμονος, προσπαθούσε να επανασυνδεθεί μαζί της, δεν μπορούσε να αποδεχτεί το “όχι” της θανούσας και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει το δικαστήριο».

Στην έρευνά του, που χρηματοδότησαν τα παιδιά του θύματος, έκανε ό,τι έπρεπε να έχει γίνει σε μια κανονική προανάκριση: Μάζεψε στοιχεία, οργάνωσε μια χρονική αλληλουχία, πήρε δεκάδες συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους, σκιαγράφησε το προφίλ του θύματος, τις σχέσεις της και έφτασε στον ένοχο, τον οποίο “ανέκρινε” τελευταίο, βγάζοντας όλα τα συμπερασματα για το κίνητρό του, την εμμονή, την ψυχοπαθολογία του που οδήγησαν το Δικαστήριο στην καταδίκη του, χωρίς κανένα στοιχείο (DNA, κάμερες, υλικό από τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα).

Ο ίδιος είχε μιλήσει στα ΜΜΕ για μια κλασική περίπτωση γυναικοκτονίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=v8YGQw5j2AY}