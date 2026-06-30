Για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 28χρονος ως φυσικός αυτουργός, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στην περιοχή των Εξαρχείων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ, που τελέστηκε στις 13 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος φυσικός αυτουργός, ομοεθνής του θύματος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη διαμονή στη Χώρα και παράβαση των νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ως συνεργός του ένας 33χρονος αλλοδαπός.

Πώς έδρασε ο 28χρονος

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες του Σαββάτου, 13 Ιουνίου 2026, άτομο προσέγγισε τον 25χρονο και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κάλυκες και 2 βολίδες όπλου.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των κατηγορούμενων.

Όπως προέκυψε, ο 28χρονος εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα την 10-06-2026, από περιοχή του Έβρου, και στη συνέχεια μετέβη στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου, από κοινού με τον 33χρονο, αναχώρησαν με τρένο για την Αθήνα.

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Κατά την παραμονή του στη χώρα, ο 28χρονος διέμεινε σε τουλάχιστον 6 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Αθήνας, για την κράτηση των οποίων χρησιμοποίησε λογαριασμούς με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ για την πληρωμή των κρατήσεων και των μετακινήσεών του χρησιμοποίησε τραπεζική κάρτα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Σιγκαπούρης.

Σχετικά με τον 33χρονο συνεργό του, προέκυψε ότι παρείχε συνδρομή στον 28χρονο πριν και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας, διευκολύνοντας τη μετακίνηση, διαμονή και μεταγενέστερη απόκρυψή του.

Πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Καλλιθέας, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατάλυμά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.