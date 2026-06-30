Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου που οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Ο 28χρονος κατηγορείται ότι διέπραξε τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, επρόκειτο για πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου και ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα, λέγοντας πως στρατολογήθηκε στην Τουρκία ειδικά για τη συγκεκριμένη εκτέλεση.
Η αμοιβή του, κατά την Αστυνομία, για τη δολοφονία του 25χρονου, ο οποίος ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές ως μέλος αντίπαλης συμμορίας, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ την ΕΛ.ΑΣ., ανήλθε στο 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, δηλ. 18.000 ευρώ.
Ο δράστης εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατέφθασε στην Αθήνα, εφαρμόζοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.
Ο 28χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε κρατείται.