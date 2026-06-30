Ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, δηλ. 18.000 ευρώ, για το συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου που οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο 28χρονος κατηγορείται ότι διέπραξε τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, επρόκειτο για πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου και ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα, λέγοντας πως στρατολογήθηκε στην Τουρκία ειδικά για τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

Η αμοιβή του, κατά την Αστυνομία, για τη δολοφονία του 25χρονου, ο οποίος ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές ως μέλος αντίπαλης συμμορίας, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ την ΕΛ.ΑΣ., ανήλθε στο 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, δηλ. 18.000 ευρώ.

Ο δράστης εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατέφθασε στην Αθήνα, εφαρμόζοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε κρατείται.