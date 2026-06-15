Έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταφορά του στο ΔΙΚΕΠΑΖ.

Υπό τη φροντίδα του καταφυγίου του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται πλέον το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια.

Από την πρώτη στιγμή μετά το τραγικό περιστατικό στα Εξάρχεια, η ομάδα της Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων κινητοποιήθηκε άμεσα για να φροντίσει τον σκύλο του 25χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς.

Ο σκύλος, περίπου 6 ετών, φιλοξενείται με ασφάλεια στο καταφύγιο «Σωκράτης», όπου έχει δεχθεί όλη τη φροντίδα, την αγάπη και την προσοχή των ανθρώπων μας. Έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταφορά του στο ΔΙΚΕΠΑΖ, ώστε να του τοποθετηθεί μικροτσίπ και να υποβληθεί στις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, έχει ήδη εξασφαλιστεί η φιλοξενία του για τη συνέχεια της φροντίδας του.

Σε στιγμές που ένα ζώο βρίσκεται ξαφνικά χωρίς τον άνθρωπό του, η άμεση παρέμβαση είναι καθοριστική. Η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτός ο σκύλος δεν θα μείνει μόνος ούτε λεπτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1310175524628979&set=a.231049699208239}