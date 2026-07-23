Το κίνητρο της ανθρωποκτονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα.

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο 28χρονος είναι σεσημασμένος καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του.

Τι φέρεται να δήλωσε στις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις Αρχές.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε γνωριστεί με τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας και οι δύο άνδρες μετέβησαν στο γραφείο του δικηγόρου, όπου κατανάλωσαν αλκοόλ. Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του επιτέθηκε και τον χτύπησε. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως άρπαξε το κεφάλι του θύματος και άρχισε να το χτυπά σε τοίχους και κομοδίνα, μέχρι τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, άρπαξε χρήματα και ένα laptop και τράπηκε σε φυγή.

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Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Το βίντεο - ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του Γεωργίου

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι οι Αρχές εξέταζαν με ιδιαίτερη προσοχή βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις έξω από την πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του θύματος.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας, που φέρεται να είναι ο Σταύρος Γεωργίου, να κινείται στον χώρο.

Δίπλα του ακριβώς περπατά ένας δεύτερος άνδρας, και στο τέλος του βίντεο οι δυο τους καταγράφονται να μπαίνουν μαζί στο εσωτερικό του κτιρίου.

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