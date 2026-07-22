Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές για να φτάσουν στον δολοφόνο του γνωστού ποινικολόγου.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σενάριο των προσωπικών διαφορών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει τον Σταύρο Γεωργίου για τελευταία φορά ζωντανό. Οι αναλυτές εξετάζουν καρέ-καρέ τις εικόνες, αναζητώντας στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις του αλλά και τυχόν πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση.

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Οι απειλές που ερευνώνται

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η πληροφορία ότι ο ποινικολόγος φέρεται να είχε δεχθεί απειλές το προηγούμενο διάστημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κουμπάρα του Ελίζα Βόζενμπεργκ μιλώντας στο OPEN σημειώσε ότι ο ποινικολόγος είχε μιλήσει δημοσίως για τις απειλές που κατά καιρούς δεχόταν. Μίλησε για μια άγρια εγκληματική ενέργεια τονίζοντας ότι «Ο άνθρωπος σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε με τον πλέον φρικτό τρόπο. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου».

Θεωρείται δεδομένο ότι αυτές οι αναφορές σε απειλές δεν θα μείνει εκτός κάδρου ερευνών της ΕΛ.ΑΣ με το τμήμα Ανθρωποκτονιών να καλείται να εξετάσει εξονυχιστικά αν αυτές οι απειλές συνδέονται με τη δολοφονία και μέσω αυτών να οδηγηθούν στον εντοπισμό του δράστη. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνώνται οι επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του θύματος, καθώς και πρόσωπα που είχαν έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του.

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Στο επίκεντρο οι τελευταίες ώρες του ποινικολόγου

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων πριν από τον θάνατό του, αξιοποιώντας καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ψηφιακά δεδομένα.Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση του κινητού τηλεφώνου του που παραμένει άφαντο, καθώς θεωρείται πιθανό να περιέχει πληροφορίες για τις τελευταίες επικοινωνίες του. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου του παραμένει ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να ήταν άτομο που ο ποινικολόγος γνώριζε. Άφαντο είναι και το πορτοφόλι με τα κλειδιά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk54wt16zr4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βαριές κακώσεις και πολλαπλά χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης , ο θάνατος του ποινικολόγου αποδίδεται σε πολλαπλά χτυπήματα, βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα από θλών και τέμνον όργανο. Εξετάζεται εάν ο δικηγόρος δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα, πιθανότατα με χέρια και ενδεχομένως με πόδια, ενώ αναφέρεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε σε επιφάνεια, πιθανώς στο κρεβάτι, με συνέπεια βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από τις πρώτες εκτιμήσεις ο χρόνος θανάτου τοποθετείται στις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk57w6wy7zmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα 3 πιθανά σενάρια για τη δολοφονία του

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο συμμετοχής περισσότερων του ενός δραστών, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι τελευταίες επαφές και τα ραντεβού που είχε ο ποινικολόγος πριν από τη δολοφονία του. Ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο STAR αναφέρθηκε στα τρία επικρατέστερα σενάρια για την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

«Σενάριο πρώτο: Κάποια πολύ προσωπική του ιδιωτική του επαφή και κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά και έγινε αυτό. Δεύτερον, κάποια υπόθεσή του, κάποια μεγάλη, τρανταχτή ενδεχομένως ή κάποια κρυφή του υπόθεση, ερευνάται και αυτό. Και το τρίτο η ληστεία, όπου έχει μόνο ένα σημείο που λείπει το κινητό του», σχολίασε ο κ. Μπαλάσκας.

«Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο περίεργο ή παράξενο και αν ακουστεί αυτό που θα πω, ότι για το δικό μας IQ και για το Ανθρωποκτονιών δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή του Σταύρου. Όσο και αν σας ακούγεται, όπως σας ακούγεται, η ουσία είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα σε δημόσιο πρόσωπο, σε θεσμικό παράγοντα, διότι ο Σταυρός είναι νομικός και σε έναν άνθρωπο κατά βάση αθώος, ο οποίος βρέθηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του, νεκρός με πάρα πολλά χτυπήματα, τα περισσότερα στο κεφάλι και στον κορμό από κλωτσιές. Ας μείνουμε σε αυτά γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά και η υπόθεση χρειάζεται λεπτότητα», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk533gd8j295?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο «μικροσκόπιο» το βιντεοληπτικό ντοκουμέντο πριν βρεθεί νεκρός

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι αξιωματικοίτου Τμήματος Ανθρωποκτονιώνα έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από την τελευταία νύχτα που ο γνωστός δικηγόρος ήταν ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό από κάμερα ασφαλείας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του θύματος πριν από τη δολοφονική επίθεση. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Star, ο Σταύρος Γεωργίου φαίνεται το βράδυ της Δευτέρας να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευσης απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο. Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και μία δεύτερη φιγούρα να κινείται κοντά στον ποινικολόγο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ούτε αν το συγκεκριμένο πρόσωπο σχετίζεται με την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk536fvkw8e9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, από την πλατεία Βικτωρίας έως το τέλος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος αλλά και τυχόν υπόπτων. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και πρόσωπα που ενδέχεται να είδαν ή να άκουσαν κάτι το κρίσιμο το βράδυ της δολοφονίας.