Ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών, τραγικές φιγούρες οι 16χρονες δίδυμες κόρες του.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει πλέον την έρευνα για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επιχειρεί να συνθέσει όλα τα κομμάτια του παζλ, προκειμένου να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση και να οδηγηθεί στα πρόσωπα που ευθύνονται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ βασικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και οι καταθέσεις γειτόνων και ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν αντιληφθεί κινήσεις ή ήχους που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Μέχρι στιγμής, από την αυτοψία στον χώρο δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου του ποινικολόγου.

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Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς δημιουργεί το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να ήταν πρόσωπα που γνώριζε το θύμα ή ο ίδιος ο Σταύρος Γεωργίου να τους επέτρεψε την είσοδο στον χώρο. Τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν οδηγήσει τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς τα ευρήματα από τον χώρο και η ιατροδικαστική εικόνα παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό μετά από χτυπήματα στο κεφάλι. Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Σημαντικό στοιχείο ο ακριβής χρόνος θανάτου

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που καλούνται να ξεκαθαρίσουν οι Αρχές είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ποινικολόγου. Η νεκροτομή αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες, ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να δημιουργήσουν το χρονικό της υπόθεσης και να εντοπίσουν τις κινήσεις προσώπων που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιστατικό. Ο προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο σημειώθηκε η δολοφονία θεωρείται καθοριστικός, καθώς θα επιτρέψει την αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, μαρτυριών και ψηφιακών δεδομένων που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα από την ιατροδικαστική έρευνα, ο ποινικολόγος φαίνεται να δέχθηκε επανειλημμένα και ιδιαίτερα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα χτυπήματα να προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο ή ακόμη και από επανειλημμένη πρόσκρουση του κεφαλιού του σε σκληρή ξύλινη επιφάνεια του κρεβατιού που υπήρχε στον χώρο, όπου συνήθιζε να ξεκουράζεται.Εκτός από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, το θύμα φέρεται να έφερε τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματός του, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης. Η μεγάλη απώλεια αίματος είχε ως αποτέλεσμα ο ποινικολόγος να εντοπιστεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του.

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Χωρίς ίχνη παραβίασης η είσοδος του γραφείου

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο δράστης ήταν πρόσωπο που γνώριζε το θύμα ή αν ο ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν την έρευνα στο γραφείο του ποινικολόγου, συλλέγοντας αποτυπώματα, γενετικό υλικό και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δράστη. Επίσης, οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, μαρτυρίες ανθρώπων που ενδέχεται να είδαν ή να άκουσαν κάτι, καθώς και τις τελευταίες επαφές του θύματος. Οι Αρχές κρατούν όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι και επικεντρώνονται στα κρίσιμα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

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Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου

Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να επήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης.

Κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο, με τις ενδείξεις να συνηγορούν στο παραπάνω ενδεχόμενο. Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εκεί να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, καθώς φαίνεται πως από εκεί προήλθε το αίμα που εντόπισαν οι αστυνομικοί. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο επί αρκετές ώρες, πιθανόν από το πρωί ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

Οι έρευνες στο γραφείο και το ενδεχόμενο ληστείας

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στο γραφείο του με ένα κρεβάτι, καθώς λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας επέλεγε ορισμένες φορές να ξεκουράζεται ή ακόμη και να διανυκτερεύει εκεί. Η σορός του εντοπίστηκε δίπλα από το σημείο αυτό. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να αποκλείουν ούτε αυτό της ληστείας. Για τον λόγο αυτό, έχουν κληθεί πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ποινικολόγου, ώστε να διαπιστωθεί αν λείπουν προσωπικά αντικείμενα, χρήματα ή άλλα στοιχεία από τον χώρο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες των εγκληματολογικών κλιμακίων για τη συλλογή αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου ευρήματος που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

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«Εξαφανισμένο» το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναζητούν οι αστυνομικοί είναι το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Το κινητό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο εύρημα, καθώς μπορεί να περιέχει πληροφορίες για τις τελευταίες επικοινωνίες του, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και επαφές που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το τηλέφωνο να αφαιρέθηκε από τον χώρο μετά την επίθεση, προκειμένου να αποκρυφθούν πιθανές συνομιλίες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των προσώπων που βρέθηκαν στο γραφείο του πριν από τον θάνατό του.

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Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του τον εντόπισαν νεκρό

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση. Οι ανήλικες, ανήσυχες από την πολύωρη απουσία επικοινωνίας με τον πατέρα τους, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Όταν έφτασαν στην πολυκατοικία, χτύπησαν επανειλημμένα το κουδούνι, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Τότε, κινητοποιήθηκε ο θυρωρός του κτιρίου, ο οποίος βοήθησε να ανοίξει η πόρτα του γραφείου. Η εικόνα που αντίκρισαν οι δύο κοπέλες ήταν συγκλονιστική, καθώς βρέθηκαν μπροστά στον νεκρό πατέρα τους.

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