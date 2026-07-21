Στους 46 βαθμούς o θερμικός δείκτης στην Πρέβεζα με 79% υγρασία - Τι έδειξαν τα δεδομένα για την Αττική.

Ενόσω η προέλαση του καύσωνα συνεχίζει με την κορύφωσή της να αναμένεται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τις θερμοκρασίες να έχουν «χτυπήσει κόκκινο» σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου αναδεικνύει και τον παράγοντα υγρασία που κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πολύ πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του η πιο χαρακτηριστική περίπτωση έντονης υγρής δυσφορίας καταγράφηκε στην Πρέβεζα. Εκεί, στις 17:00, η θερμοκρασία ήταν 32,6 βαθμοί Κελσίου, όμως η υγρασία έφτανε το 79%, με αποτέλεσμα ο θερμικός δείκτης να αγγίζει περίπου τους 46 βαθμούς.

Στα θερμοκρασιακά δεδομένα, η Λάρισα ήταν η θερμότερη μεγάλη πόλη της ημέρας, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 40,3 βαθμούς. Μάλιστα, ακόμη και στις 17:00 παρέμενε στους 40 βαθμούς, με σχεδόν απόλυτη άπνοια, γεγονός που διατήρησε ιδιαίτερα έντονη τη θερμική επιβάρυνση.

Η περίπτωση του λεκανοπεδίου της Αττικής

Στην Αθήνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν μόνο η θερμοκρασία της ημέρας, αλλά και η περιορισμένη νυχτερινή ανακούφιση. Σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 29 βαθμούς. Ο Νέος Κόσμος κατέγραψε ελάχιστη 29,4 βαθμούς, ενώ οι Αμπελόκηποι 29,3 βαθμούς, με αποτέλεσμα η πόλη να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα χωρίς να έχει αποβάλει τη συσσωρευμένη θερμότητα. Στη Θεσσαλονίκη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες δεν σήμαιναν απαραίτητα και τη μεγαλύτερη δυσφορία. Το Κορδελιό έφτασε τους 37,6 βαθμούς, όμως στο κέντρο της πόλης, όπου η υγρασία ήταν αυξημένη, η αίσθηση της ζέστης ήταν ιδιαίτερα έντονη. Στις 17:00 καταγράφηκαν 33,3 βαθμοί με υγρασία 62%, με τον θερμικό δείκτη να πλησιάζει τους 41 βαθμούς. Στην Πάτρα καταγράφηκαν επίσης μεγάλες διαφορές μέσα στην ίδια πόλη. Στο Πανεπιστήμιο η θερμοκρασία έφτασε τους 38,4 βαθμούς, ενώ στο λιμάνι παρέμεινε χαμηλότερα, στους 34,1 βαθμούς. Ωστόσο, η αυξημένη υγρασία στην παραλιακή ζώνη ενίσχυσε την αίσθηση δυσφορίας.

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Ιδιαίτερη ήταν η εικόνα στο Ηράκλειο, όπου η επίδραση της θάλασσας δημιούργησε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στο λιμάνι η μέγιστη θερμοκρασία ήταν μόλις 29,9 βαθμοί, ενώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έφτασε τους 36,9 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως, η εικόνα αντιστράφηκε, καθώς οι παραθαλάσσιες περιοχές διατήρησαν περισσότερη θερμότητα.

Στον Βόλο, η θάλασσα περιόρισε την ημερήσια άνοδο της θερμοκρασίας, όμως η αυξημένη υγρασία κράτησε υψηλή τη δυσφορία. Το λιμάνι έφτασε μόλις τους 31,1 βαθμούς, αλλά στις 17:00 η υγρασία ήταν 72%, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία παρέμεινε στους 27,2 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, τα Ιωάννινα παρουσίασαν διαφορετικό σκηνικό. Παρά την υψηλή μέγιστη θερμοκρασία των 39,2 βαθμών, η νύχτα ήταν πολύ πιο δροσερή, με την ελάχιστη να πέφτει στους 17,2 βαθμούς στην πόλη και στους 15,2 βαθμούς στην Ελεούσα.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

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