«Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή διαρροές προσωπικών δεδομένων», αναφέρει το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνικός Συναγερμός.

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε η ιστοσελίδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, ενώ ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, οκτώ μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Στον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Συναγερμού, στο οργανόγραμμα του κόμματος, το κεφάλι της Λεπέν αντικαταστάθηκε από μια… γάτα στα χρώματα της αλγερινής και της μαροκινής σημαίας. Ο λογαριασμός της στο Χ εμφάνιζε ένα μήνυμα, στα αγγλικά, που καλούσε τους υποστηρικτές της να επενδύσουν, για πατριωτικούς λόγους, σε ένα μυστηριώδες κρυπτονόμισμα, το $LEPEN ώστε η Γαλλία «να μην παραχωρήσει τη μοίρα της σε άλλους».

{https://x.com/CerfiaFR/status/2079564184472170509}

Το μήνυμα διαγράφηκε μετά από λίγα λεπτά, ενώ η εισαγγελία του Παρισίου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

{https://x.com/afpfr/status/2079575827327385641}

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Τη Δευτέρα έκανε την εμφάνισή της σε διαδικτυακό φόρουμ ανάρτηση στην οποία άγνωστος ισχυριζόταν ότι βρίσκεται πίσω από την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων μελών του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός. Στην ίδια δημοσίευση ο φερόμενος ως δράστης ανέφερε ότι τα στοιχεία διατίθενται προς πώληση, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση «Ζήτω η Ανυπότακτη Γαλλία», παραπέμποντας στο κόμμα της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ωστόσο, ο Εθνικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν μαζική διαρροή των προσωπικών δεδομένων των μελών του.

{https://x.com/Frenchbreaches/status/2079329633770557764}

Την ίδια ώρα, ο εξειδικευμένος ιστότοπος French Breaches, ο οποίος παρακολουθεί περιστατικά κυβερνοασφάλειας, έκανε γνωστό ότι ένας από τους διαχειριστές του επικοινώνησε με τον φερόμενο ως χάκερ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, στα δεδομένα που φέρονται να έχουν υποκλαπεί περιλαμβάνονται διευθύνσεις κατοικίας, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων.

Παρότι ο δράστης δεν δημοσίευσε δείγμα των αρχείων, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες υποθέσεις, ο διαχειριστής του French Breaches δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα της διαρροής, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες δελτίων ταυτότητας.