Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς είχε ασκήσει έφεση κατά δικαστικής απόφασης του Μαρτίου του 2025, η οποία της στερούσε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για διάστημα πέντε ετών, αφού είχε κριθεί ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία χρησιμοποιούσε παράνομα για την πληρωμή των υπαλλήλων του κόμματός της.

Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Από αυτά, τα δύο έτη είναι με αναστολή, ενώ για το ένα έτος προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Το δικαστήριο διατήρησε επίσης το πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της ποινής αποκλεισμού της από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Πιο συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ενδεχομένως εκ νέου τον δρόμο για την ηγέτιδα της ακροδεξιάς ώστε να είναι υποψήφια στην προεδρική κούρσα του 2027. Σύμφωνα με το France24, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού στον αστράγαλο για ένα έτος καθιστά μια προεδρική προεκλογική εκστρατεία εξαιρετικά δύσκολη, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, ενώ η ίδια η Λεπέν έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι ένας τέτοιος περιορισμός αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και είναι εντελώς μη αποδεκτός για εκείνη.

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Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τη δικαστική απόφαση, μέσω ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος που θα μεταδοθεί απόψε στις 20:00 ώρα Παρισιού.

Αβέβαιο το πολιτικό μέλλον του Ζορντάν Μπαρντελά

Πριν από τη σημερινή κρίσιμη απόφαση, ο προστατευόμενος της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, αναμενόταν να είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρική κούρσα της Γαλλίας το 2027.

Ωστόσο, με το Εφετείο του Παρισιού να μειώνει την ποινή αποκλεισμού της από τα δημόσια αξιώματα, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τη Λεπέν, ώστε να επιχειρήσει την τέταρτη υποψηφιότητά της για την προεδρία.

Γάλλοι πολιτικοί αναλυτές έχουν στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξετάσουν τον αντίκτυπο αυτής της τελευταίας απόφασης στο πολιτικό μέλλον του 30χρονου Μπαρντελά.

Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην αντίδραση της Λεπέν για την ετυμηγορία.