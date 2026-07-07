«Η κυβέρνηση επιλέγει να εκτελέσει μια οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα», αναφέρει μεταξύ άλλω η ΕΛΑΣ.

Έντονη κριτική ασκεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση, μετά την κατάθεση αίτησης στον Άρειο Πάγο από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τη διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και των καταγγελιών που σχετίζονται με το Predator. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου, προκαλώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εκτιμά ότι η κυβέρνηση, αντί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις, επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση σε διαφορετική κατεύθυνση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «η κυβέρνηση δείχνει να βρίσκεται σε πανικό, ανήμπορη να δικαιολογήσει και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα των επιλογών της».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης και στην προσωπική στοχοποίηση των αντιπάλων της. Όπως σημειώνει, «επιλέγει να εκτελέσει μια οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλ. Τσίπρα», υπενθυμίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί εις βάρος του διαφορετικές και, κατά την άποψή της, αβάσιμες κατηγορίες.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ τονίζει ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει αυτή τη λογική αντιπαράθεσης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε».

Επιπλέον, δηλώνει ότι προτεραιότητά του νεοσύστατου κόμματος παραμένουν τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η ΕΛΑΣ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν να μιλάνε για τα προβλήματα του σήμερα και για τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση».

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Κλείνοντας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στρέφει τα πυρά της προς τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι τα εσωτερικά προβλήματα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν αποκλειστικά κυβερνητική υπόθεση, καταλήγοντας «Από εκεί και πέρα ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία.»