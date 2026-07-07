Τέλος το ροζ χαρτάκι κλήσης - Οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες κινητές συσκευές και με χρήση εφαρμογής, θα βεβαιώνεται ηλεκτρονικά η τροχονομική παράβαση.

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα βεβαιώνονται από εδώ και στο εξής οι τροχονομικές παραβάσεις, καθώς η Τροχαία προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου ψηφιακού συστήματος που αντικαθιστά σταδιακά τις χάρτινες κλήσεις με....SMS μήνυμα στο κινητό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά υπηρεσιακά smartphones, μέσω των οποίων θα πραγματοποιούν τον έλεγχο των στοιχείων του οδηγού και του οχήματος, θα καταχωρίζουν άμεσα την παράβαση και θα ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία. Η ενημέρωση του πολίτη θα γίνεται ψηφιακά, με αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο που είναι δηλωμένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ παράλληλα η παράβαση θα καταχωρίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Το νέο σύστημα συνδέεται με ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το gov.gr, την ΑΑΔΕ και τα ΚΤΕΟ, επιτρέποντας την άμεση διασταύρωση των στοιχείων και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για κάθε έλεγχο. Για την υποστήριξη του εγχειρήματος, η Ελληνική Αστυνομία ενισχύεται με 390 νέες έξυπνες συσκευές, οι οποίες θα διατεθούν στις υπηρεσίες της Τροχαίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην Άμεση Δράση.

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Όπως σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η κατάργηση της χάρτινης κλήσης αναμένεται να περιορίσει τα λάθη, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιτρέψει στους αστυνομικούς να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ελέγχους και την πρόληψη των τροχαίων παραβάσεων. Το νέο ψηφιακό μοντέλο εντάσσεται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και φιλοδοξεί να καταστήσει τους τροχονομικούς ελέγχους πιο γρήγορους, πιο αξιόπιστους και πιο διαφανείς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος της οδικής ασφάλειας.

Οι κλήσεις της Τροχαίας περνούν στην ψηφιακή εποχή

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «τα επιπλέον 390 smartphones που προσθέτουμε - 250 στην Τροχαία της Αττικής, 60 στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην Άμεση Δράση- θα προστεθούν στα “όπλα” μας και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην καθολική αλλαγή και την αντίληψη του τρόπου με τον οποίο βεβαιώνεται μία παράβαση και πως λειτουργεί ο αστυνομικός, για να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο γρήγοροι, πιο ταχείς και πιο διαφανείς».

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