Στο μικροσκόπιο τα έργα αντιστήριξης και οι κινήσεις των μηχανικών που είχαν διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με την στατικότητα και τα θεμέλια της πολυκατοικίας.

Πριν από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, φαίνεται πως υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι υπεύθυνοι του εργοταξίου είχαν αντιληφθεί πως κάτι δεν εξελισσόταν ομαλά. Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και βλέπουν το φως της δημοσιότητας φέρνουν στο επίκεντρο μηνύματα που αντάλλαξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί λίγες ώρες πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 08:45 το πρωί της ημέρας της κατάρρευσης ένας από τους μηχανικούς του έργου επικοινώνησε μέσω μηνύματος με συνάδελφό του, ενημερώνοντάς τον ότι η κατάσταση στο σημείο της εκσκαφής ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στη γλώσσα των μηχανικών το «ντουλάπι» είναι ειδικό κιβώτιο αντιστήριξης που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των πρανών κατά τις εκσκαφές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για κρίσιμο μέτρο ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μικρή απόσταση από υφιστάμενα κτίρια.

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Τι σημαίνει το «ντουλάπι»

Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τους ερευνητές. Στην τεχνική ορολογία των μηχανικών, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των πρανών κατά τη διάρκεια εκσκαφών και για την προστασία γειτονικών κτιρίων από μετακινήσεις του εδάφους. Οι πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η εκσκαφή για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας είχε προχωρήσει κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης του παλιού κτιρίου, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πλήρης και συνεχής αντιστήριξη. Ως αποτέλεσμα, το έδαφος μετακινήθηκε προς το ανοιχτό σκάμμα, προκαλώντας καθίζηση και σταδιακή απώλεια της στατικής ισορροπίας της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αναφορά στη «διαρροή» ενδέχεται να σχετίζεται με παρουσία νερών ή λυμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη συνοχή του εδάφους και να αυξήσει τον κίνδυνο αστοχίας.

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Τα μηνύματα εξετάζονται πλέον από τις ανακριτικές Αρχές σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μηχανικών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκσκαφή γινόταν σταδιακά και με τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, το περιεχόμενο των συνομιλιών, αλλά και το φωτογραφικό υλικό από το εργοτάξιο, αναμένεται να αξιολογηθούν από τους πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παραλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται.

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Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Οι πέντε κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι μετά την απολογία τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας και ποιος φέρει την ευθύνη για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι η εκσκαφή πραγματοποιούνταν σταδιακά και ότι εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι φωτογραφίες από το εργοτάξιο, αλλά και οι πραγματογνωμοσύνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας ή αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στην κατάρρευση.

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες, τεχνικές εκθέσεις και ψηφιακά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, πραγματογνώμονες συνεχίζουν τις αυτοψίες τόσο στο σημείο της κατάρρευσης όσο και στο γειτονικό εργοτάξιο, ενώ εξετάζεται το σύνολο των μελετών, των αδειών και των εργασιών που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από το συμβάν.

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